تركها عارية وسافر للخارج.. مصرع زوجة على يد زوجها بإحدى قرى الدقهلية

لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها بإحدى قرى الدقهلية وفر هاربا إلى خارج البلاد، وقام بإزالة ملابسها وترك جثمانها فى التكييف لمدة 3 أيام، وسافر خارج مصر، وتسببت رائحة الجثمان فى إبلاغ جيران الزوجة دون علمهم بالواقعة.





ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مركز شرطة دكرنس، يفيد بورود بلاغ من أهالى إحدى المناطق بقرية ميت رومى بدكرنس بوجود رائحة كريهة بإحدى الشقق السكنية بها.





انتقل ضباط مركز شرطة دكرنس الى مكان البلاغ وتبين وجود جثمان سيدة تدعى سارة متزوجة من شخص مقيم ما بين قريته والخارج ولديها طفلين حيث عثر عليها وتم نزع ملابسها.





وتبين من التحريات أن زوج المجنى عليها سافر خارج مصر منذ 3 أيام، وأكد الجيران أن التكييف يعمل منذ 3 أيام وأن الزوج قام بإرسال أطفاله لشقيقة زوجته قبل سفره، خارج مصر بمفرده، واختفت الزوجه منذ ذلك الوقت حتى عثر على جثمانها.





ووجهت أسرة الزوجة الاتهام بقتلها الى الزوج ، وذلك بسبب خلافات بينهما فى الأيام الاخيرة وكان من بينها عدم موافقتها على بيع المنزل الذي يسكن به.



