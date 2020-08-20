AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تركها عارية وسافر للخارج.. مصرع زوجة على يد زوجها بإحدى قرى الدقهلية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:51 ص
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها بإحدى قرى الدقهلية وفر هاربا إلى خارج البلاد، وقام بإزالة ملابسها وترك جثمانها فى التكييف لمدة 3 أيام، وسافر خارج مصر، وتسببت رائحة الجثمان فى إبلاغ جيران الزوجة دون علمهم بالواقعة.

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مركز شرطة دكرنس، يفيد بورود بلاغ من أهالى إحدى المناطق بقرية ميت رومى بدكرنس بوجود رائحة كريهة بإحدى الشقق السكنية بها.

انتقل ضباط مركز شرطة دكرنس الى مكان البلاغ وتبين وجود جثمان سيدة تدعى سارة متزوجة من شخص مقيم ما بين قريته والخارج ولديها طفلين حيث عثر عليها وتم نزع ملابسها.

وتبين من التحريات أن زوج المجنى عليها سافر خارج مصر منذ 3 أيام، وأكد الجيران أن التكييف يعمل منذ 3 أيام وأن الزوج قام بإرسال  أطفاله لشقيقة زوجته قبل سفره، خارج مصر بمفرده، واختفت الزوجه منذ ذلك الوقت حتى عثر على جثمانها.

ووجهت أسرة الزوجة الاتهام بقتلها الى الزوج ، وذلك بسبب خلافات بينهما فى الأيام الاخيرة وكان من بينها عدم موافقتها على بيع المنزل الذي يسكن به.

وأكدت أسرة المجنى عليها فى التحقيقات أن الزوج هو من قام بالواقعة وقام بفتح التكيف على الجثمان قبل هروبه خارج مصر وحرر محضرا بالواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدم مبيروحش.. قتلى أعاد الزمن حقهم بعد مرور سنوات.. الجثث اختفت والقدر كشف الجناة

تزوجا بعد خروجهما من دار الأيتام.. طارق يقتل فاطمة بسبب شقة الزوجية

جرائم آخر الزمان.. زوج يقتل عروسته في شهر العسل بمساعدة والدته.. عامل يذبح شقيقه بسبب خلافات الميراث.. وآخر ينهي حياة أخيه بسبب لحمة العيد

قتلها بمساعدة أمه .. قرية عروس الدقهلية تنتفض للمطالبة بالقصاص

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

ترشيحاتنا

وكيل أعمال: طلب مني تسويق رمضان صبحي في السعودية والإمارات قبل توقيعه لـ بيراميدز

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا حول غسل الجنابة.. تعرف عليه

مرتضى منصور: الأهلي مش بعبع ولم نهزم إلا عقب مقابلة الخطيب للحارس السابق الشناوي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

الرجاء المغربي يكشف موقفه من حميد أحداد لاعب الزمالك المعار

لمغفرة الذنوب.. الأزهر ينصح بـ6 أعمال في شهر المحرم.. ويحذر من هذه المعصية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

طرح ميتسوبيشي إكليبس 2021 فى السوق المصرى.. السعر والمواصفات

على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة إسراء عبد الفتاح في عيد ميلادها