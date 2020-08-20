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رياضة

مرتضى منصور: الأهلي مش بعبع ولم نهزم إلا عقب مقابلة الخطيب للحارس السابق الشناوي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:49 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن مباراة القمة أمام الأهلي السبت المقبل لن تكون صعبة مطلقا خاصة أن الزمالك فاز على الأهلي خلال مباراة القمة الأخيرة بكأس السوبر.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات خلال اجتماعه بـ لاعبي الزمالك في فيديو تم بثه عبر قناة "الزمالك"، أن الأهلي ليس "بعبع"، مؤكدا أن الفوز أمر سهل حيث لم يهزم الزمالك سوى خلال مباراة القمة التي اجتمع قبلها محمود الخطيب رئيس الأهلي مع أحمد الشناوي حارس الفريق السابق.

وتابع مرتضى منصور أن الزمالك لابد أن يخوض المباراة بأعصاب هادئة حيث إن الدوري ليس هدف الفريق ولكن التتويج بـ دوري ابطال افريقيا هو الهدف الرئيسي.


وأكمل أن الاهلي كان يعاني خلال مباراة الفريق أمام أسوان حتى الدقيقة 70 من المباراة، مؤكدا أن الفوز أمام الأهلي هو الشيء الوحيد الذي سيزيل الآثار السيئة للتعادل أمام نادي مصر.

وتابع أن الزمالك سيخوض المباراة حتى لا يتهكم أي شخص على الفريق ويقول "الزمالك خايف يواجه الأهلي".

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