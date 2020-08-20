مرتضى منصور: الأهلي مش بعبع ولم نهزم إلا عقب مقابلة الخطيب للحارس السابق الشناوي

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة

نادي الزمالك

أن مباراة القمة أمام الأهلي السبت المقبل لن تكون صعبة مطلقا خاصة أن الزمالك فاز على الأهلي خلال مباراة القمة الأخيرة بكأس السوبر.