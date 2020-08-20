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فن

فتحي عبد الوهاب برفقة خالد الصاوي من كواليس مسلسل «القاهرة كابول»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:59 ص
فتحي عبد الوهاب وخالد
فتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي
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ميرنا محمود
نشر الفنان فتحى عبد الوهاب صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر فتحي عبد الوهاب برفقة خالد الصاوي من كواليس "القاهرة كابول"، وكتب معلقا "القاهرة كابول ٢٠٢٠".

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كان فتحي عبد الوهاب، بدأ مؤخرا تصوير مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول" الذي يعتبر التعاون الثانى له مع المخرج حسام على، حيث قدما معًا مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، ويجسد عبد الوهاب خلال العمل الذي يشارك في بطولته كل من الفنانين خالد الصاوي وطارق لطفي، دورا إعلاميا، حيث تدور أحداثه حول 3 شخصيات رئيسية ضابط وإعلامي وإرهابي.مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود.

وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.
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