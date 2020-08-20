غلطة وندمان عليها.. شعار نجوم الأهلي الراحلين عن الفريق من الباب الخلفي

"غلطة وندمان عليها" على مدار تاريخ النادي الأهلي، اتخذ عدد من نجوم الفريق قرارهم بـ الرحيل عن الفريق سواء بالهروب المفاجئ أو التوقيع لـ نادٍ آخر، ولكن عقب مرور عدد من السنوات، خرج بعض هؤلاء اللاعبين ليعلنوا ندمهم بـ الرحيل عن الأهلي.





وحرص "صدى البلد"، على رصد أبرز تصريحات لـ نجوم من الأهلي يعلنون ندمهم بالرحيل عن القلعة الحمراء..





1- عصام الحضري





أكد عصام الحضري حارس مرمى فريق الأهلي والمنتخب السابق أن قراره بـ الهروب من الفريق الأحمر لـ سيون كان قرارا خاطئا للغاية، لافتا إلى أنه لو عاد به الزمن فكان سيفضل الاستمرار في الأهلي.





وأضاف "الحضري"، أن نصيحته لـ رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هدرسفيلد والذي أعلن انضمامه لـ بيراميدز هي البقاء داخل المارد الأحمر، منوها بأنه لم يجد من ينصحه وقت هروبه من الأهلي على الرغم من ان عمره وقتها كان 35 عاما.





2- أمير عبد الحميد





أعرب أمير عبدالحميد، حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، عن ندمه الشديد بـ الرحيل عن الفريق الأحمر، حيث أكد أنه أخطأ بـ ما قام به مع حسام البدري، المدير الفني للفريق وقتها وعلى استعداد للاعتذار.





وأكد أن رحيله كان بسبب مقارنته بـ الحضري.





3- أيمن شوقي





كان ايمن شوقي أحد نجوم الأهلي خلال فترة الثمانينيات حيث ظل سنوات يلعب بقميص الأهلي، ولكن عقب رحيله عن الفريق انضم لـ الزمالك لفترة قصيرة ولكنه الآن أحد نجوم قناة الأهلي.





وصرح أيمن شوقي بأنه من الصعب أن "يقول لأ للأهلي"، حيث أكد أن ظهوره في قناة النادي "أعظم يوم في حياته".





4 -محمد ناجي جدو





جدو هو أحد نجوم الأهلي والمنتخب السابق والجونة الحالي حيث حقق العديد من البطولات مع المارد الأحمر والمنتخب والذي صرح من قبله بندمه بـ قرار التوقيع لـ الزمالك قبل انضمامه لـ الأهلي.





وكان جدو عقب تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 2010 لاعبا في فريق الاتحاد حيث وقع قبل البطولة للزمالك وعقب ذلك للأهلي، حيث انضم عقب ذلك للفريق الأحمر لتبدأ الأزمة .

وقدم الزمالك شكوى ضد اللاعب حيث قرر اتحاد الكرة وقتها توقيع غرامة 2 مليون و200 ألف جنيه على اللاعب.





5 - جوزيه بيسيرو





صرح جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق لـ الأهلي ومنتخب فنزويلا الحالي، بأن قراره بالرحيل عن الأهلي خطأ، قائلا "أخطأت بالرحيل عن الأهلي والانتقال لتدريب بورتو، لكني أؤكد أنني لم أتخذ القرار الصحيح لأن الفريق الأحمر نادي كبير وجماهيره رائعة وكنت أستطيع تحقيق نجاحات كبيرة مع الفريق".