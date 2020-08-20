أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ثروة جيف بيزوس تبلغ أكثر من 190 مليار دولار خلال 24 ساعة.. 6 ميزات بتطبيق إنستجرام يجهلها الكثيرون

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
تخطط شركة هواوي Huawei، لإطلاق هاتف ذكي بتصميم مميز قابل للطي داخليًا مع زجاج فائق النحافة UTG، مع قلم إلكتروني، والآن قدمت الشركة الصينية طلبًا للإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية CNIPA، للحصول على براءة اختراع جديدة توكد ذلك.
بعدما اشترت دولة قطر النسخة العربية من موقع TED العالمي من خلال شراكة لمدة عامين، تهدف من خلالها لاستقطاب أصحاب الرأى وبث الأفكار المسمومة من خلال الموقع، حيث تنوى إستغلال المنصة الشهيرة بتقديم الأفكار والآراء والخبرات من خلال متحدثيها الذين ألهموا مجتمعاتهم والعالم، وتحدوا الظروف ليكونوا علماء أو رواد أعمال أو قادة، لنشر التطرف والأفكار الهدامة بين الشباب العربي.
يعد تطبيق إنستجرام Instagram، من أشهر التطبيقات المجانية لمشاركة وتعديل الصور والفيديوهات على شبكة الإنترنت، والذي يعمل بصورة متكاملة كتطبيق لالتقاط الصور وإضافة الفلاتر والمرشحات إليها، إلى جانب مشاركتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.
بلغ صافي قيمة ثروة الملياردير جيف بيزوس Jeff Bezos، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، مستوي قياسيا جديدا اعتبارا من أمس الثلاثاء، حيث وصل صافي ثروته إلى 197.8 مليار دولار، وهي أعلى ثروة سجلتها قائمة مجلة "forbes"، خلال الأربعين سنة الماضية.
أفاد تقرير جديد نشره موقع "The Information"، بإن شركة آبل Apple، قامت بإزالة أكثر من 47 ألف تطبيقا من متجرها للتطبيقات الصيني، في وقت سابق من هذا الشهر مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
بعد مرور أكثر من ربع قرن على ظهور واحد من أشهر متصفحات الإنترنت فى التاريخ Internet Explorer، قررت شركة مايكروسوفت الأمريكية رائدة نظم التشغيل فى العالم، إحالته للتقاعد.
هل تخيلت من قبل أن القيمة السوقية لشركة شهيرة قد تتخطي ميزانيات عشرات الدول؟، بالفعل هناك شركة أمريكية أصبحت الأعلى من ناحية القيمة السوقية في التاريخ، بعدما وصلت قيمتها السوقية لأكثر من 2 ترليون دولار أمريكي.
تستعد شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم لطرح أيقونتها المنتظرة 12 iphone الذى سيأتى فى 4 إصدارات متعددة بمواصفات و أسعار متباينة.
تستعد شركة Nokia الفنلندية العريقة لإطلاق أحدث هواتفه الذكبة للفئة المتوسطة فى الهند رسميًا، يأتى ذلك بعدما نشرت صورة بعنوان "قريبًا .. نوكيا 5.3 فى الهند"، والذى سيتم طرحه رسميًا فى 25 أغسطس الجاري.
تخطى عدد تحميلات تطبيق مساعد جوجل الشخصي Google Assistant أكثر من 100 مليون مرة من خلال الأجهزة الأندرويد، وهو أحد مساعدات البحث الصوتي مثل مساعد Siri الخاص بـ آبل، والذى يقوم بالعديد من الأوامر فور سماعه بها.
يعانى محبو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون كثيرًا بسبب الجهد الكبير فى البحث عن أفضل العروض، لإقتناء أحد إصداراته حيث الأداء المميز و التصميم المبهر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار منتجات آبل بشكل ملحوظ، ولكن يمكنك شراء نسخة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت بأقل سعر ممكن.