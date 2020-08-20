أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ثروة جيف بيزوس تبلغ أكثر من 190 مليار دولار خلال 24 ساعة.. 6 ميزات بتطبيق إنستجرام يجهلها الكثيرون

تستعد شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم لطرح أيقونتها المنتظرة 12 iphone الذى سيأتى فى 4 إصدارات متعددة بمواصفات و أسعار متباينة.

تستعد شركة Nokia الفنلندية العريقة لإطلاق أحدث هواتفه الذكبة للفئة المتوسطة فى الهند رسميًا، يأتى ذلك بعدما نشرت صورة بعنوان "قريبًا .. نوكيا 5.3 فى الهند"، والذى سيتم طرحه رسميًا فى 25 أغسطس الجاري.







