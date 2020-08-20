AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تبدأ المرحلة الثانية من تجارب علاج كورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:37 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعطت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، الضوء الأخضر لشركة "جرين كروس" للبدء في المرحلة الثانية من التجارب السريرية البشرية لعقارها التجريبي لعلاج فيروس كورونا ببلازما الدم.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن التجارب ستختبر بسلامة وفاعلية الدواء في 60 مريضًا يعانون من أعراض مزمنة، وتفاقمات حادة مثل الالتهاب الرئوي.

والعلاج بالبلازما الذي تطرحه الشركة، هو الأول في البلاد الذي يدخل المرحلة الثانية من التجارب نحو العثور على علاج لفيروس كورونا. 

وكشف مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد المصابين بكورونا المستجد في البلاد، ارتفع الى 16,346 حالة، بزيادة 288 حالة جديدة.

وبحسب الوكالة فإن المعدل اليومي للإصابة بكوفيد-19 بقي في البلاد أكثر من 100، منذ 14 أغسطس، وسجل عدد المصابين المتراكم، خلال أسبوع واحد، 1576 حالة.

وبلغ عدد الإصابات المحلية 276 حالة، بينما سجلت 12 إصابة بالمرض بين الوافدين من الخارج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحذيرات من ارتفاع الأعداد..كوريا الجنوبية تسجل 48 إصابة جديدة بـ كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 34 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

بريطانيا توافق على بدء تجارب سريرية للقاح كوري لعلاج كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 56 حالة إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

كوريا الجنوبية تلزم الوافدين المصابين بكورونا بتحمل نفقات العلاج بالكامل

ترشيحاتنا

قبل ارتداء الحجاب واعتزال الفن.. صورة نادرة لـ شمس البارودي مع حسن يوسف

رفضوا دفن الدكتورة سونيا بسبب كورونا.. حبس 42 متهما من سنة إلى 10 سنوات

بعد أزمة رمضان صبحي.. إسلام صادق: بيراميدز عرض على إكرامي رئاسة قطاع الناشئين

حلمي طولان: قوة الأهلي تكمن في جاهزية الحاوي.. والزمالك الأفضل

بطريقة غامضة.. وفاة 6 حيتان وسابعهم يعافر للبقاء

بين الحب وخفة الدم.. أجمل 5 صور جمعت علا رشدي بزوجها أحمد داوود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. سالي عبد السلام بإطلالة تكشف عن خسارة وزنها

ظهور هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021.. صور

أبطال فيلم توأم روحي يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن.. صور