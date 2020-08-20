كوريا الجنوبية تبدأ المرحلة الثانية من تجارب علاج كورونا

أعطت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، الضوء الأخضر لشركة "جرين كروس" للبدء في المرحلة الثانية من التجارب السريرية البشرية لعقارها التجريبي لعلاج فيروس كورونا ببلازما الدم.





وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن التجارب ستختبر بسلامة وفاعلية الدواء في 60 مريضًا يعانون من أعراض مزمنة، وتفاقمات حادة مثل الالتهاب الرئوي.





والعلاج بالبلازما الذي تطرحه الشركة، هو الأول في البلاد الذي يدخل المرحلة الثانية من التجارب نحو العثور على علاج لفيروس كورونا.





وكشف مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد المصابين بكورونا المستجد في البلاد، ارتفع الى 16,346 حالة، بزيادة 288 حالة جديدة.





وبحسب الوكالة فإن المعدل اليومي للإصابة بكوفيد-19 بقي في البلاد أكثر من 100، منذ 14 أغسطس، وسجل عدد المصابين المتراكم، خلال أسبوع واحد، 1576 حالة.





وبلغ عدد الإصابات المحلية 276 حالة، بينما سجلت 12 إصابة بالمرض بين الوافدين من الخارج.



