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فن

كارمن سليمان: كنت متوترة وأخشى السقوط بسبب رقصة أغنيتي الجديدة.. شاهد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:01 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة كارمن سليمان، عن كواليس أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "لينا رقصة" المطروحة بقناتها على موقع يوتيوب. 

وقالت كارمن سليمان، فى لقاء تلفزيوني لها عبر "et بالعربى"، واجهت صعوبات كثيرة فى تصوير كليب "لينا رقصة" خاصة بالرقصة التي يتضمنها الكليب. 

وأضافت كارمن سليمان، "كنت أشعر بالتوتر والخوف والشعور الدائم بالسقوط أرضا خاصة أننى لم اعتد على الرقص فى الكليبات التى اقدمها ولكن مع مرور الوقت والتدريبات تمكنت من الرقصة". 

يذكر أن كارمن سليمان دعت متابعيها لتحدٍ جديد عبارة عن تنفيذ الرقصة فى مقابل عرض رقصتهم على يوتيوب.  
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