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فن

بعد ظهورها في أحدث كليبات عمرو دياب.. دينا الشربيني تتصدر الترند ومغردون: وراء كل رجل عظيم امرأة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:20 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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ميرنا محمود
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج دينا الشربيني بعد أن ظهرت بمقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته الـ 20 ثانية برفقة عمرو دياب خلال تصوير أحدث كليباته "أماكن السهر".

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وجاءت التعليقات كالآتي:

بعد اذن دينا الشربيني شوية عكننة عشان عايزين عمرو دياب يعمل اغاني حزينة.

انا عايزه ابوس دينا الشربيني عشان مروقه عمرو دياب وبيعملنا كل شويه اغنيه جامد ومفاجأت اجمد

دينا الشربينى محتاجه ايه من الدنيا دلوقتى بعد اغنيه عمرو؟. الاجابة مفيش

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اكيد دينا الشربيني هي الل شجعت عمرو دياب انه يرجع يمثل تاني و المرة دي هينجح (وراء كل رجل عظيم)

عمرو دياب محظوظ انه بيحب واحده قمرر زي دينا الشربيني وحقيقي كابل جميل خالص ربنا يحميهم

سيبكوا انتوا من أي حاجة بس دينا الشربيني قمر أوي يعني

ياريتني كنت دينا الشربيني

عمرو دياب شايل دينا الشربيني ف الكليب الجديد أظن الرساله وصلت ياشباب

دينا الشربيني واخده نص لذاذة ولطافة العالم لوحدها

دينا الشربيني صغرت عمرو دياب والله.

دينا الشربيني قمر في كيليب عمرو دياب الجديد ملا لاتينو 

 والكيليب عموما مبهج فشخ   عمرو في الكيليب رايق اوي اوي اكثر شباب  وحركه  حاجه من ريحه مروان حامد في نقول ايه
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