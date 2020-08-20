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أخبار العالم

الاستخبارات الأمريكية: مسئولون محليون أخفوا معلومات عن القيادة الصينية حول تفشي كورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:35 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت تقارير استخباراتية أمريكية أن كبار المسئولين في العاصمة الصينية بكين لم يعرفوا المخاطر الحقيقية لفيروس كورونا في مطلع يناير، بسبب تكتم مسئولين محليين عن الخطر الحقيقي للوباء. 

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن تقريرا صادرا عن وكالات الاستخبارات الأمريكية، أكد أن مسئولين، في مدينة ووهان ومقاطعة هوبي، حيث بدأ تفشي المرض أواخر العام الماضي، حاولوا إخفاء المعلومات عن القيادة المركزية للصين. 

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم إن المسئولين المحليين في الصين "غالبا ما يحجبون معلومات عن بكين خوفا من انتقام المسئولين المركزيين منهم".

وذكرت "نيويروك تايمز"، أن التقرير، الذي تم توزيعه في الأصل في يونيو، يحتوي على أقسام سرية وأخرى سمح بكشفها، أجمعت على صحتها وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات أخرى.

وكشفت الأقسام غير السرية أن كبار المسئولين في بكين على الرغم من أنهم كانوا يتدافعون للحصول على البيانات من المسئولين المحليين في وسط الصين "لعبوا دورًا في التعتيم على تفشي المرض من خلال حجب المعلومات عن منظمة الصحة العالمية".

وكان مسئولون في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتهموا الحزب الشيوعي الصيني بالتكتم على التفشي الأولي لفيروس كوفيد- 19، مما سمح للفيروس بالانتشار في جميع أنحاء العالم.
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