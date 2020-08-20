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توك شو

الحذر مطلوب.. أستاذ مناعة: عودة صلاة الجمعة ستريح المواطنين نفسيا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:38 ص
صدى البلد
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توك شو
قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والتحاليل، لابد من توخي الحذر تجاه فيروس كورونا كما نصحنا رئيس الوزراء واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لأن المواطنين بعد مشاهدتهم أرقام الإصابات في الانخفاض، اعتقدوا أن الفيروس انتهى، لكن الوضع على العكس تماما.

وأكد "مصباح"، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن قلة أعداد المصابين يعطي المزيد من الجدية في الإجراءات الإحترازية لأنه ممكن جدا أن تعود الأعداد مرتفعة مرة أخرى، مؤكدا أن الحكومة تقوم بدورها علي أكمل وجه لذا يجب علي المواطنين توخي الحذر.

وأوضح أستاذ المناعة والتحاليل أن عودة صلاة الجمعة ستريح نفسية المواطنين والحكومة جزء من الشعب، مشيرا إلي أن الشعب المصري شعب متدين بالطبيعة لكن درء المفسدة مقدم علي جلب المنفعة لذلك كان من الواجب إغلاق المساجد في الفترة السابقة.

ونوه إلي أن صلاة جمعة هي المفصل حول إذا كان الوضع سيبقي كما هو أم سيتغير للأفضل وهذا بيد المواطن.
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