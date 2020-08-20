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رياضة

وكيل أعمال إماراتي: عقوبة فيفا أوقفت عروضا خليجية لرحيل كهربا عن الأهلي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:54 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف سعيد البلوشي، وكيل أعمال إماراتي، عن حقيقة تلقي محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الأهلي، عروضا خليجية في الفترة الحالية للتعاقد معه.

وأكد "البلوشي"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن كهربا تلقي عرضين كبيرين أثناء فترة لعبه لـ الزمالك من أندية سعودية بمبلغ 5 ملايين دولار للنادي و1.5 مليون دولار لـ اللاعب كراتب. 

وأضاف أن اللاعب انضم لـ الأهلي عقب ذلك، موضحا أن كهربا تلقي عروضا خليجية أيضًا بمبالغ كبيرة للرحيل عن الفريق الأحمر. 

وتابع أن عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " بعقوبة كهربا توقفت كل شىء ولا توجد أي عروض في الوقت الحالي لرحيل اللاعب.
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