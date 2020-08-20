الجماهير تتوقع.. من يفوز بدوري أبطال أوروبا؟.. فيديو

أيام قليلة تفصلنا عن إسدال الستار وانتهاء " دوري ابطال اوروبا " أعرق البطولات في القارة العجوز بعد انتهاء مباريات نصف نهائي البطولة وتحديد طرفي اللقاء الختامي وهما فريقا بايرن ميونخ الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.





وتقام المباراة علي استاد النور بلشبونة بالبرتغال يوم الـ 23 من أغسطس الجاري.





وكان فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي علي نظيره لايبزيج بثلاثية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي في مباراة أكثر من رائعة لـ نيمار ورفاقه.



وعلي الجانب الآخر، فاز بايرن ميونخ الألماني علي فريق ليون الفرنسي مساء أمس الأربعاء في اللقاء الذي شهد تألقا لافتا للأنظار لجناح الفريق سيرجي جنابري, وبتلك النتيجة صعد الفريق البافاري لنهائي دوري الأبطال.









ورصدت كاميرا "صدي البلد"، آراء الجماهير حول من سوف يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 وجاءت الآراء كالآتي:





قال المواطن أحمد السيد: اتمني فوز الفريق البافاري بالبطولة خاصة بعد الأداء المتميز الذي قدمه الفريق أمام برشلونة بفوزه عليه بنتيجة 8-2.





وأكد خالد اشرف، أنه باريس سان جيرمان سيفوز بسبب المستوى الرائع الذي قدمه الفريق طوال الموسم.





وأضاف أمجد طارق، لا يمكن ان يفوز باريس سان جيرمان بالبطولة نظرا لقلة خبرة لاعبيه بالنهائيات وان بايرن ميونخ سوف يفوز بسبب عامل الخبر لدى لاعبيه.





ويقول مجدي محمد، بايرن سوف يفوز بمنتهي السهولة علي باريس سان جيرمان ومن الممكن ان تكون النتيجة متقاربة لنتيجة مباراة برشلونة.





وقال عمر عبدالحميد: اتمني فوز باريس سان جيرمان بالبطولة لكي نري اذا كانت سوف تتحقق الشائعات وسوف يحصل جميع مشتركي القنوات الناقلة للمباريات علي اشتراك مجاني لمدة عام كما صرح مالك النادي الفرنسي من قبل.





وأوضح رامي محمود: المباراة سوف تكون في غاية الصعوبة على الفريقين ولكن اتمني فوز الفريق البافاري 2-0.





ووصل فريق بايرن ميونيخ إلى المباراة النهائية 10 مرات من قبل كان آخرها في عام 2013 عندما توج الفريق البافاري باللقب, ويسعي العملاق الألماني لحصد اللقب السادس لخزائنه.





بينما يظهر فريق باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، حيث يسعى لمعانقة اللقب الأول.