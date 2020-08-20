محمد عمارة: الأهلي خسر فتحي وإكرامي ولا يتعامل بشكل لائق مع النجوم.. فيديو





وأضاف محمد عماره في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " ان بيراميدز لن يتوج بـ الدوري حتى بعد 100 عام مشددا أنه حتى في حال تتويجه سيكون مرة وحيد وتظل المنافسة محصورة بين الأهلي والزمالك فقط.





وتابع أن الأهلي والزمالك هما قطبي الكرة المصرية ويستحيل أن يتواجد فريق آخر يغير من هذا الأمر.









أما عن رأيه في رحيل عدد من نجوم الاهلي لـ بيراميدز فأكد ان المارد الاحمر خسر شريف إكرامي وأحمد فتحي مشددا أن النجوم الكبار لابد من معاملتهم بشكل مختلف.





وأضاف أنه يرفض تماما فكرة اتهام إكرامي الشحات و شريف اكرامي بالتسبب في رحيل رمضان صبحي لـ بيارميدز مشددا أن صبحي لاعب كبير وهو صاحب القرار الأول والأخير.





وتابع أن المقابل المادي كبير للغاية ومن الطبيعي أن " يزغلل عين أي لاعب " مشددا أنه لو كان لاعبا وتلقي عرض كبير بمثل هذا الشكل كان سيرحل على الفور.