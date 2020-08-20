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رياضة

محمد عمارة: الأهلي خسر فتحي وإكرامي ولا يتعامل بشكل لائق مع النجوم.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد محمد عمارة نجم الأهلي والمنتخب السابق أن فريق بيراميدز من الصعب أن يتوج بـ لقب الدوري المصري حتى لو قام بشراء أفضل اللاعبين في العالم كله.

وأضاف محمد عماره في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " ان بيراميدز لن يتوج بـ الدوري حتى بعد 100 عام مشددا أنه حتى في حال تتويجه سيكون مرة وحيد وتظل المنافسة محصورة بين الأهلي والزمالك فقط.

وتابع أن الأهلي والزمالك هما قطبي الكرة المصرية ويستحيل أن يتواجد فريق آخر يغير من هذا الأمر.


أما عن رأيه في رحيل عدد من نجوم الاهلي لـ بيراميدز فأكد ان المارد الاحمر خسر شريف إكرامي وأحمد فتحي مشددا أن النجوم الكبار لابد من معاملتهم بشكل مختلف.

وأضاف أنه يرفض تماما فكرة اتهام إكرامي الشحات وشريف اكرامي بالتسبب في رحيل رمضان صبحي لـ بيارميدز مشددا أن صبحي لاعب كبير وهو صاحب القرار الأول والأخير. 

وتابع أن المقابل المادي كبير للغاية ومن الطبيعي أن " يزغلل عين أي لاعب " مشددا أنه لو كان لاعبا وتلقي عرض كبير بمثل هذا الشكل كان سيرحل على الفور.
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