حدث ليلا.. هالة زايد ضمن قائمة أكثر السيدات تأثيرا في أفريقيا عام 2020.. وهالة صدقي تهدد باللجوء للقضاء في قضية إنكار نسب أولادها

قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن دونالد ترامب، لم يأخذ منصبه على محمل الجد، متهمًا إياه بأنه يفتقر إلى المهارات اللازمة لمنصب الرئاسة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهداف عدة مواقع في غزة، قال إنها "ردا على إطلاق صواريخ من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية".