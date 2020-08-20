حدث ليلا.. هالة زايد ضمن قائمة أكثر السيدات تأثيرا في أفريقيا عام 2020.. وهالة صدقي تهدد باللجوء للقضاء في قضية إنكار نسب أولادها

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تنضم السعودية إلى اتفاقية السلام التي أبرمتها إسرائيل مع الإمارات الأسبوع الماضي.
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن هناك حالة من القلق داخل إدارة النادي الأهلي حول استمرار السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بعد انتهاء مسابقة الدوري.
علق الفنان محمد رشاد على خبر انفصاله عن الإعلامية مى حلمى، والأسباب التى أدت إليه.
حذرت النجمة هالة صدقى من تداول أى معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.
أكد سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أن إدارة النادي ستعلن موقفها من انضمام حميد أحداد، لاعب الفريق المعار من نادي الزمالك، في بيان رسمي في وقت لاحق.
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات داخل وخارج البلاد وتحديد القائمين عليه.
أصدرت شركة "آفانس ميديا" الغينية، المتخصصة في العلاقات العامة، قائمتها السنوية لأكثر 100 سيدة تأثيرًا في القارة الأفريقية لعام 2020، والتي كان من ضمنها اسم وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد.
قدمت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة شكر لصناع فيلم "تؤام روحي" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن دونالد ترامب، لم يأخذ منصبه على محمل الجد، متهمًا إياه بأنه يفتقر إلى المهارات اللازمة لمنصب الرئاسة.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهداف عدة مواقع في غزة، قال إنها "ردا على إطلاق صواريخ من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية".
تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بفرض عقوبات صارمة على أي دولة تعارض جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب في إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج ياسمين صبري بعد إثارتها للجدل في الفترة الأخيرة عبر إطلالات تشبه لحد كبير التي ترتديها جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
نشر الفنان عمر نجل الفنان حسن يوسف، صورة نادرة لوالده مع الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.