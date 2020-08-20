AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:12 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
Advertisements
ياسمين تيسير
يقام اليوم الخميس 20 - 8 - 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة كلاسيكو الكرة السعودية بين الأهلي والهلال ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

مبارايات تصفيات التأهل للدوري الإيطالي

فريق سبيزيا كالتشيو X فريق فروسينوني – 9:15 مساء 


 مباريات الدوري السعودي 

فريق العدالة X فريق الوحدة – 5:55  مساءً –  KSA Sports 2 HD      
فريق الفيحاء X فريق ضمك – 5:55 مساءً –  KSA Sports 3 HD       
فريق التعاون X فريق النصر – 6:10  مساءً –  KSA Sports 4 HD      
فريق الأهلى  فريق الهلال – 7:55 مساءً –  KSA Sports 1 HD


 مباريات الدوري الكويتى 

فريق الشباب X فريق التضامن – 6:05 مساءً
فريق اليرموك X فريق الساحل – 8:15 مساءً
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

ديربي جدة والأهلي يواجه إنبي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

وكيل أعمال: طلب مني تسويق رمضان صبحي في السعودية والإمارات قبل توقيعه لـ بيراميدز

ضاحي خلفان: مفتي القدس يحرم علينا زيارة المسجد الأقصى ويبيحها للحمدين

غلطة وندمان عليها.. شعار نجوم الأهلي الراحلين عن الفريق من الباب الخلفي

مقطعة في أكياس.. وفاة مأساوية لطفلة بعد تعذيبها واغتصابها

إسلام صادق: صراع إكرامي وشوبير سبب رحيل شريف عن الأهلي

دعاء السنة الهجرية الجديدة 1442 مكتوب ومستجاب

AdvertisementS

الحقوا جددوا عقودهم.. سيف زاهر: بيراميدز يسعى للتعاقد مع 4 من نجوم الأهلي.. فيديو

هدف في الأهلي شرط رحيل مصطفى محمد.. مرتضى منصور لـ طارق محمد ومحمود علاء: عايزين تعدلوا عقودكم تعالوا المكتب

موعد وملعب مباراة نهائي أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

وكيل أعمال: طلب مني تسويق رمضان صبحي في السعودية والإمارات قبل توقيعه لـ بيراميدز

غلطة وندمان عليها.. شعار نجوم الأهلي الراحلين عن الفريق من الباب الخلفي

إسلام صادق: صراع إكرامي وشوبير سبب رحيل شريف عن الأهلي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

ميدو: قلق في الأهلي بسبب رحيل فايلر إلى بيراميدز

مرتضى منصور: الأهلي مش بعبع ولم نهزم إلا عقب مقابلة الخطيب للحارس السابق الشناوي

حسام حسن شخصية صعبة.. أحمد بلال: تصريحاتي حول لاسارتي سبب رحيلي عن قناة النادي

ميدو: محدش يقدر يوقع بيني وبين جمهور الزمالك

الأهلي: زيادة رواتب 1600 موظف وعامل.. ومؤمن زكريا سيحصل على مستحقاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي 2020 فى مصر

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

طرح ميتسوبيشي إكليبس 2021 فى السوق المصرى.. السعر والمواصفات