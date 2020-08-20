مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

يقام اليوم الخميس 20 - 8 - 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة كلاسيكو الكرة السعودية بين الأهلي والهلال ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
مبارايات تصفيات التأهل للدوري الإيطالي
فريق سبيزيا كالتشيو X فريق فروسينوني – 9:15 مساء
مباريات الدوري السعودي
فريق العدالة X فريق الوحدة – 5:55 مساءً – KSA Sports 2 HD
فريق الفيحاء X فريق ضمك – 5:55 مساءً – KSA Sports 3 HD
فريق التعاون X فريق النصر – 6:10 مساءً – KSA Sports 4 HD
فريق الأهلى X فريق الهلال – 7:55 مساءً – KSA Sports 1 HD
مباريات الدوري الكويتى
فريق الشباب X فريق التضامن – 6:05 مساءً
فريق اليرموك X فريق الساحل – 8:15 مساءً