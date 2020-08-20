مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

يقام اليوم الخميس 20 - 8 - 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة كلاسيكو الكرة السعودية بين الأهلي والهلال ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.



