موجز السوشيال ميديا ... ياسمين صبري تتصدر الترند بتقليدها لجورجينا.. إيمي سمير غانم تظهر مع حسن الرداد بعد شائعة انفصالها.. حمو بيكا يثير الجدل بفيديو كوميدي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية :









دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج ياسمين صبري بعد إثارتها للجدل في الفترة الأخيرة عبر إطلالات تشبه لحد كبير التي ترتديها جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.









قدمت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة شكر لصناع فيلم "تؤام روحي" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، فيديو كوميديًا أثناء قيامه بغناء أحد مهرجاناته الجديدة بتكراره كلمة خطا أكثر من مرة. ، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تيك توك.





نشرت الإعلامية رضوى الشربيني تغريدة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.









نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".







