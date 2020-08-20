AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا ... ياسمين صبري تتصدر الترند بتقليدها لجورجينا.. إيمي سمير غانم تظهر مع حسن الرداد بعد شائعة انفصالها.. حمو بيكا يثير الجدل بفيديو كوميدي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية :


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج  ياسمين صبري بعد إثارتها للجدل في الفترة الأخيرة عبر إطلالات تشبه لحد كبير التي ترتديها جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.


قدمت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة شكر لصناع فيلم "تؤام روحي" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، فيديو كوميديًا أثناء قيامه بغناء أحد مهرجاناته الجديدة بتكراره كلمة خطا أكثر من مرة. ، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تيك توك.

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني تغريدة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصورة جماعية .. رامى رضوان يرد على شائعة انفصال إيمى سمير غانم وحسن الرداد

شاهد.. رد حسن الرداد وإيمي سمير غانم على شائعات الانفصال

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد.. فيديو

موجز السوشيال ميديا.. تامر حسني يزور اليوتيوبر مصطفى حفناوي.. دنيا سمير غانم تتصدر الترند.. وحسن الرداد يروج لفيلمه الجديد

حسن الرداد يروج لـ فيلم توأم روحي.. شاهد

هاواريو جيز.. حمو بيكا يتصدر الترند بفيديو كوميدي جديد

ترشيحاتنا

هاجمتها الفئران وأنقذها الثعبان.. القصة الكاملة لمكتبة الشيخ العقر.. الكتب ترد السلام عليه والمكتبة تحوي عملات تاريخية

بلوك مختلف.. ياسمين عبد العزيز تستعيد ذكرياتها عبر إنستجرام

ليس لها مثيل.. مفاجآت في رحلة البحث عن مقبرة كليوباترا

بعد شائعة الانفصال عن حسن الرداد.. أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد ظهورها في «تؤام روحي»

دراسة بريطانية: العسل أكثر فعالية من الدواء بنسبة 36%

أبطال فيلم توأم روحي يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن.. صور

AdvertisementS

سألجأ للقضاء.. هالة صدقي في أول تعقيب على قضية إنكار نسب أولادها

الحكاية مينفعش تتحكي.. تعليق جديد من محمد رشاد على انفصاله عن مي حلمي

مقطعة في أكياس.. وفاة مأساوية لطفلة بعد تعذيبها واغتصابها

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

الحقوا جددوا عقودهم.. سيف زاهر: بيراميدز يسعى للتعاقد مع 4 من نجوم الأهلي.. فيديو

دعاء السنة الهجرية الجديدة 1442 مكتوب ومستجاب

هدف في الأهلي شرط رحيل مصطفى محمد.. مرتضى منصور لـ طارق محمد ومحمود علاء: عايزين تعدلوا عقودكم تعالوا المكتب

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

لمغفرة الذنوب.. الأزهر ينصح بـ6 أعمال في شهر المحرم.. ويحذر من هذه المعصية

أخبار الرياضة..قلق في الأهلي بسبب رحيل فايلر لـ بيراميدز..موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا..بشرى سارة من مرتضى منصور

بعد شائعة الانفصال عن حسن الرداد.. أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد ظهورها في «تؤام روحي»

سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي 2020 فى مصر

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

طرح ميتسوبيشي إكليبس 2021 فى السوق المصرى.. السعر والمواصفات