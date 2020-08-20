حازم إمام يستعرض لياقته البدنية في إحدى صالات الجيم

نشر حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، فيديو جديدا بإحدي صالات الجيم عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي.





وظهر حازم إمام مستعرضا عضلاته بتمارين رياضية قاسية للمحافظة علي لياقته البدنية.





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وأكد حازم إمام في تصريحات تلفزيونية على قناة "اون تايم سبورت 1"، أن ما قام به رمضان صبحي أغضب جمهور الاهلي كثيرا ولكن في حال كنت انت مكان اللاعب فمن الممكن ان يكون موقفك مثله تماما خاصة أن المقابل المادي ضخم للغاية.





وأضاف حازم إمام أن الاحتراف لا يعترف كثيرا بالانتماء مشددا على أن بعض الفرق تضم لاعبين من فرق أصغر وتعتبر اللاعب نجم الفريق ولكن في حال حدث هذا مع اللاعب داخل فريقه فالأمر يختلف كثيرا.