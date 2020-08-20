AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حازم إمام يستعرض لياقته البدنية في إحدى صالات الجيم

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:41 ص
حازم امام
حازم امام
Advertisements
ميرنا محمود
نشر حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، فيديو جديدا بإحدي صالات الجيم عبر خاصية الاستوري  بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي. 

وظهر حازم إمام  مستعرضا عضلاته بتمارين رياضية قاسية للمحافظة علي لياقته البدنية. 

اِقرأ أيضًا

وأكد حازم إمام في تصريحات تلفزيونية على قناة "اون تايم سبورت 1"، أن ما قام به رمضان صبحي أغضب جمهور الاهلي كثيرا ولكن في حال كنت انت مكان اللاعب فمن الممكن ان يكون موقفك مثله تماما خاصة أن المقابل المادي ضخم للغاية. 

وأضاف حازم إمام أن الاحتراف لا يعترف كثيرا بالانتماء مشددا على أن بعض الفرق تضم لاعبين من فرق أصغر وتعتبر اللاعب نجم الفريق ولكن في حال حدث هذا مع اللاعب داخل فريقه فالأمر يختلف كثيرا.
حازم إمام يستعرض لياقته البدنية في إحدى صالات الجيم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتمارين قاسية .. شاهد أحمد فلوكس يستعرض لياقته البدنية في الجيم

من الجيم.. أحمد العوضى ينشر فيديو جديدا أثناء التدريب

بعد إثارتها للجدل.. ميس حمدان تستعرض رشاقتها بتمارين قاسية في الجيم

بتمارين قاسية..شاهد ميس حمدان تستعرض رشاقتها في الجيم

بتمارين قاسية.. شاهد حازم إمام يستعرض لياقته البدنية

عنيا زغللت من حلاوة الجاكت.. حازم إمام يمازح أحمد حسام ميدو

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. تفاصيل عودة الصلاة بالمساجد الكبرى.. تطورات الأوضاع في مالي.. ونتائج انتخابات الشيوخ بالأسماء

حلمي طولان: قوة الأهلي تكمن في جاهزية الحاوي.. والزمالك الأفضل

مقطعة في أكياس.. وفاة مأساوية لطفلة بعد تعذيبها واغتصابها

أخبار التوك شو.. الحكومة تحدد 28 أغسطس لـ عودة صلاة الجمعة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب رغيف الخبز.. والدة الطفل التائه بمحطة عدلي منصور توجه الشكر لموقع صدى البلد

القاهرة أعلى نسبة تصويت.. خبير بمركز الأهرام للدراسات: حجم المشاركة في انتخابات الشيوخ كان جيدا.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

الحقوا جددوا عقودهم.. سيف زاهر: بيراميدز يسعى للتعاقد مع 4 من نجوم الأهلي.. فيديو

هدف في الأهلي شرط رحيل مصطفى محمد.. مرتضى منصور لـ طارق محمد ومحمود علاء: عايزين تعدلوا عقودكم تعالوا المكتب

موعد وملعب مباراة نهائي أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

وكيل أعمال: طلب مني تسويق رمضان صبحي في السعودية والإمارات قبل توقيعه لـ بيراميدز

غلطة وندمان عليها.. شعار نجوم الأهلي الراحلين عن الفريق من الباب الخلفي

إسلام صادق: صراع إكرامي وشوبير سبب رحيل شريف عن الأهلي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

ميدو: قلق في الأهلي بسبب رحيل فايلر إلى بيراميدز

حسام حسن شخصية صعبة.. أحمد بلال: تصريحاتي حول لاسارتي سبب رحيلي عن قناة النادي

ميدو: محدش يقدر يوقع بيني وبين جمهور الزمالك

الأهلي: زيادة رواتب 1600 موظف وعامل.. ومؤمن زكريا سيحصل على مستحقاته

مرتضى منصور: الأهلي مش بعبع ولم نهزم إلا عقب مقابلة الخطيب للحارس السابق الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

طرح ميتسوبيشي إكليبس 2021 فى السوق المصرى.. السعر والمواصفات

على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تكشف أناقة إسراء عبد الفتاح في عيد ميلادها