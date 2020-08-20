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أخبار العالم

مسئول عسكري يمني: مقتل 60 حوثيًا خلال اليومين الماضيين في معارك البيضاء

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن مسئول عسكري يمني مقتل أكثر من 60 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية، إضافة إلى عشرات الجرحى، خلال يومين فقط، وخسائر أخرى في العتاد، بنيران الجيش وغارات التحالف، في جبهة ثانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.


وأكد قائد محور البيضاء العميد عبد الرب الأصبحي أن ميليشيات الحوثي الانقلابية وقعت في الفخ القاتل في شعاب وجبال منطقة قانية شمال محافظة البيضاء، وأن النصر حليف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل أحرار اليمن.


وقال العميد الأصبحي، في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، وأوردته قناة "العربية" الفضائية اليوم، الخميس، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة نفذت العديد من العمليات العسكرية خلال الفترة الماضية على امتداد جبهات قانية لاستنزاف ميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكدًا أن خسائر الميليشيات لا حصر لها.


وأضاف أن خسائر الميليشيات البشرية خلال اليومين الماضيين تفوق 60 قتيلًا، إضافة إلى عشرات الجرحى، وخسائر أخرى في العتاد، بنيران أبطال الجيش وغارات التحالف.


ولفت إلى أن تلاحم أبناء القبائل مع قوات الجيش والإسناد المباشر لطيران التحالف أفقد الميليشيات الحوثية إمكانياتها وقدراتها على تحقيق أي تقدم على الأرض.
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