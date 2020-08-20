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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 20 أغسطس 2020... تعرف عليها

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تنشر “صدى البلد ” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، في سوق العبور لتجارة الجملة وخاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم من 1.75 إلى 3.5 جنيه.  

وبلغ كيلو البطاطس من 2 إلى 3.5 جنيه والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 3 إلى 5.50 جنيه. 
 
وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 11 إلى 17 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 4 جنيه وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيهات.



وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 3 إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب من 3.50لـ6 جنيه، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 17 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 8 و12 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 20 إلى 30 جنيها وسعر ورق العنب البلدي من 10 إلى 15 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 0.5 إلى 2.50 جنيه والباذنجان البلدي 0.5 إلى 2.50جنيه، والباذنجان الأبيض بسعر من 0.5 إلى 2.50 جنيه.

اسعار الفاكهة اليوم
كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 10 إلى 16 جنيها والجريب فروت بسعر 12 جنيهات والعنب البناتي الأحمر يتراوح ما بين 5 إلى 9 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بسعر 6 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصري من 10 إلى 16 جنيها، والكانتلوب من 3 إلى 7 جنيهات.. والبلح الرملى بـ 7.50 جنيه والبلح السيوى بـ 20 جنيها والمانجو عويسى بسعر 30 جنيها، والمانجو الهندي بسعر 20 جنيها، والمانجو البلدي بسعر 10 جنيهات، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح بين 38 و40 جنيها.
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