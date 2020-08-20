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اقتصاد

بنك الشعب الصيني يبقي على سعر الإقراض الرئيسي عند 3.85%

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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وكالات

أبقى بنك الشعب الصيني على سعر الإقراض الرئيسي عند 3.85% لقروض الشركات والأسر كما كان متوقعًا وذلك للشهر الرابع على التوالي في 20 أغسطس.


 وبقي سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد دون تغيير عند 3.85%، بينما بقي السعر لقروض الـ 5 سنوات عند 4.65%.


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جاء قرار سعر الفائدة بعد أن ضخ بنك الشعب الصيني المزيد من السيولة الجديدة من خلال تسهيل الإقراض متوسط الأجل، مع الحفاظ على تكاليف الاقتراض دون تغيير للشهر الرابع على التوالي.


ويعد تسهيل الإقراض متوسط الأجل أحد الأدوات الرئيسية لبنك الشعب الصيني التي يستعملها في إدارة السيولة طويلة الأجل في النظام المصرفي.

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