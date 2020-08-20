بنك الشعب الصيني يبقي على سعر الإقراض الرئيسي عند 3.85%

أبقى بنك الشعب الصيني على سعر الإقراض الرئيسي عند 3.85% لقروض الشركات والأسر كما كان متوقعًا وذلك للشهر الرابع على التوالي في 20 أغسطس.





وبقي سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد دون تغيير عند 3.85%، بينما بقي السعر لقروض الـ 5 سنوات عند 4.65%.





اقرأ ايضا ..المديونيات تتجاوز 9 مليارات جنيه.. الحديد والصلب: لم نحسم قرار تصفية الشركة حتى الآن





جاء قرار سعر الفائدة بعد أن ضخ بنك الشعب الصيني المزيد من السيولة الجديدة من خلال تسهيل الإقراض متوسط الأجل، مع الحفاظ على تكاليف الاقتراض دون تغيير للشهر الرابع على التوالي.





ويعد تسهيل الإقراض متوسط الأجل أحد الأدوات الرئيسية لبنك الشعب الصيني التي يستعملها في إدارة السيولة طويلة الأجل في النظام المصرفي.