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فرح سعيد: بداية العام الهجري تدعونا لزيادة التواصل وصلة الأرحام.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية فرح سعيد، إن اليوم يبدأ عام جديد مليء بالسعادة والخير والقرب من الله، لافتة إلى أن اليوم يذكرنا كلنا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، مؤكدة أن اليوم عظيم كله روحانيات.

وأضافت فرح سعيد، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه يجب التواصل مع كافة افراد الأسر والمعارف للتهنئة بقدوم عيد رأس السنة الهجرية الجديدة.

وتابعت أنه يجب أن نعمل على تقوية صلة الرحم، واستغلال الإجازات والمناسبات لتقوية أواصر التواصل بيننا، مشيرة إلى أن طريقة حياتنا فرضت علينا الابتعاد والانشغال فى مناحى الحياة المختلفة.

وأكدت أن العائلة عزوة ويجب على الأطفال منذ الصغر أن يعرفوا اقاربهم وأن يودوا بعض وأن يحسنوا علاقاتهم سويًا، منوهة أنه قديمًا كان يحرص الآباء على التجمع والاحتفال بالمناسبات الدينية والمواسم.

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