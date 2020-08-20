اتحاد الكرة: وزارة الرياضة المسئولة عن تفعيل مشروع الـ ١٠٠ محترف

أكد عزمى مجاهد، مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة، أن وزارة الشباب والرياضة هى المسئولة عن مشروع الـ ١٠٠ محترف فى ربوع محافظات الجمهورية.









وقال عزمى مجاهد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "وزارة الشباب الرياضة المسئولة عن مشروع الـ ١٠٠ محترف، وقامت بتشكيل لجنة متخصصة بالتنسيق مع خبراء كرة القدم والإدارة الفنية لاتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد".









وأضاف: "اللجنة المتخصصة فى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الفنية فى الجبلاية تجوب أندية ومراكز الشباب والنجوع من أجل البحث عن المواهب وتأهيلها للاحتراف منذ الصغر".









وشدد على أنه سيتم تفعيل المشروع خلال الفترة القادمة من جانب وزارة الشباب والرياضة من أجل إبراز المواهب ورعايتها بشكل احترافى.









واستطرد: "هذا ليس المشروع الأول الذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة، وهناك مبادرة "دراجتك" التى تصب فى صالح المواطن فى المقام الأول والأخير وتساهم فى سلامة المواطن الصحية وسلامة البيئة".









يذكر أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن إطلاق مشروع كبير في كرة القدم تحت مسمى "100 موهبة 100 محترف في كرة القدم"، على مستوى جميع محافظات مصر فى عام ٢٠١٨.









ويضم المشروع 4 شرائح للمواليد من عمر 8 إلى 10 أعوام، وتسمى مرحلة التعليم، ومن عمر 10 إلى 13 عاما وتسمى مرحلة التدريب، ومن عمر 13 إلى 16 سنة وتسمى مرحلة الاحتراف، ومن عمر 16 إلى 19 عاما وتسمى مرحلة التسويق.









وسيتم اختيار أفضل 12 محافظة من ضمن 27 محافظة، لاختيار أفضل 100 موهبة.