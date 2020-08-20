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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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توك شو

تهنئة «أبو العينين» لنواب مجلس الشيوخ تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:22 ص
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الخميس، ومنها: 


"الأهرام"
الرئيس السيسى يوجه بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى لحماية أمن مصر القومى


"صدى البلد"
أبو العينين يهنئ النواب الجدد بمجلس الشيوخ: الشعب يعول عليكم لتعميق النظام الديمقراطى وتدعيم السلطة التشريعية


"أخبار اليوم"
رئيس الوزراء: استمرار عمل مستشفيات العزل والحميات لمعالجة مصابى كورونا


"الشروق"
الأوقاف: عودة صلاة الجمعة بالمساجد الأسبوع المقبل


"الوطن"
التعليم العالى: ليس لنا علاقة بأى مؤسسات وسيطة بالجامعات الأهلية


"اليوم السابع"
تعميم للطيران المدنى: يؤكد الزام جميع القادمين لمصر بشهاد PCR أول سبتمبر


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إدراج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بموقع التنسيق الإلكترونى للمرة الأولى.

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