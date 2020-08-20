تهنئة «أبو العينين» لنواب مجلس الشيوخ تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الخميس، ومنها:









"الأهرام"

الرئيس السيسى يوجه بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى لحماية أمن مصر القومى









"صدى البلد"

أبو العينين يهنئ النواب الجدد بمجلس الشيوخ: الشعب يعول عليكم لتعميق النظام الديمقراطى وتدعيم السلطة التشريعية









"أخبار اليوم"

رئيس الوزراء: استمرار عمل مستشفيات العزل والحميات لمعالجة مصابى كورونا









"الشروق"

الأوقاف: عودة صلاة الجمعة بالمساجد الأسبوع المقبل









"الوطن"

التعليم العالى: ليس لنا علاقة بأى مؤسسات وسيطة بالجامعات الأهلية









"اليوم السابع"

تعميم للطيران المدنى: يؤكد الزام جميع القادمين لمصر بشهاد PCR أول سبتمبر









SEE

إدراج الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بموقع التنسيق الإلكترونى للمرة الأولى.



