عصام عبدالفتاح: انطلاق معسكر المحكمات المرشحين للقائمة الدولية بشمال أفريقيا.. الاثنين

يبدأ الاثنين القادم كورس المحكمات السيدات المرشحات القائمة الدولية بدول شمال إفريقيا تحت إشراف عصام عبدالفتاح المسؤل عن حكام شمال أفريقيا.





ومن المقرر أن يستمر كورس الحكام الواعدين لدول شمال أفريقيا حتى يوم ٢٤ أغسطس الجاري.





من جانبه أكد عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الأفريقي أنه تم الانتهاء من معسكر الحكام الواعدين أمس الأربعاء والذى نجح من خلاله اتحاد شمال افريقيا إعداد كوادر تحكيمية شابة يمكن الاستعانة بها فى قادم الايام.





وقال عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" قمنا بعمل كورس المحاضرين فى شمال أفريقيا خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ اغسطس الحارى لاعادة تقييمهم من جديد وانتهى الأحد الماضي بمشاركة عناصر من مختلف دول الشمال الأفريقي".



