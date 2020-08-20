الليلة.. النصر في ضيافة التعاون بـ الدوري السعودي





ويسعى فريق النصر بقيادة نجمه عبدالرزاق حمدالله لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على آماله الضعيفة للغاية في حصد لقب الدوري هذا الموسم.





في المقابل يطمح التعاون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام التعاون، لقطع خطوة كبيرة نحو البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.





ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، خلف الهلال متصدر الترتيب بـ 60، بينما يتواجد التعاون في المركز العاشر بـ 32 نقطة.





ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، العدالة مع الوحدة، الفيحاء مع ضمك، الأهلي مع الهلال.

يحل فريق النصر ضيفا ثقيلا على نظيره التعاون اليوم، الخميس، في تمام السادسة وعشر دقائق مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري السعودي.