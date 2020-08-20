AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب وقف التنسيق مع قطر.. حماس تهدد إسرائيل بالتصعيد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:32 ص
حماس
حماس
Advertisements
سمر صالح
ذكرت مصادر إسرائيلية لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن إمكانية الدخول في مواجهة عسكرية مع حركة حماس في غزة، أو منظمة حزب الله في لبنان أصبح أمرًا متاحا.

وقالت "يسرائيل هيوم" إن حماس وحزب الله يرتكبان خطأ إستراتيجيا فادحا، لو ظنا أن بمقدورهما استغلال الأزمة السياسية والاقتصادية في إسرائيل.

وتابعت الصحيفة أن حماس تريد استغلال الأزمة السياسية في إسرائيل والتي تدفعها للاهتمام باستمرار الهدوء، لكي تجبر حكومة نتنياهو على مواصلة التنسيق مع قطر بشأن الأموال التي ترسلها إلى القطاع، ليس فقط إلى أواخر عام 2020، ولكن إلى أواخر العام المقبل، مقابل عودة الهدوء.

وأشار العميد المتقاعد "ياعكوف ناجيل"، مستشار الأمن القومي الأسبق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و"جوناثان شينزر"، الخبير والباحث في قضايا الإرهاب الاقتصادي، الذي كان عمل بوزارة الخزانة الأمريكية، أن الفترة الراهنة تشهد عودة ظاهرة البالونات الحارقة على الحدود الجنوبية لإسرائيل؛ ما جلب معه توترا في حياة سكان مستوطنات غلاف غزة.

وأوضحا أن إسرائيل أمام أزمة سياسية يمكنها أن تؤدي إلى انتخابات رابعة، في ضوء الخلافات داخل الائتلاف بشأن الموازنة العامة، إضافة إلى أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية مثل: ارتفاع نسب البطالة إلى 20%، وكل ذلك ينعكس على الجيش الإسرائيلي الذي يأمل أن يطبق خططه الجديدة، وهو أمر لن يتأتى سوى عبر حكومة مستقرة.

وهدد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس بالرد غير المتناسب على إطلاق البالونات الحارقة، واعتبر نتنياهو أن "حكم إطلاق بالون حارق يعادل حكم إطلاق صاروخ من غزة"، دون أن يستبعد العودة لسياسة الاغتيالات المنظمة بحق قادة حماس.

وتابعا أن هناك احتمالا أن تكون سياسة حماس ذات منطق؛ لأن الشغل الشاغل لإسرائيل حاليا هو ملف لبنان وسوريا، أي مواجهة النفوذ الإيراني، لكن الواقع يؤشر على أن حكومة نتنياهو لن تترك حماس تملي عليها قواعد اللعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير جيش الاحتلال يهدد غزة: لا حل سوى إعادة الجنود الأسرى

إسرائيل توقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة

39 حريقا في مستوطنات غزة بسبب البالونات الحارقة

محلل إسرائيلي يتوقع توتر الأوضاع مع قطاع غزة بسبب البالونات الحارقة

صحيفة عبرية: إسرائيل تخطط لاغتيال يحيى السنوار ومروان عيسى

ترشيحاتنا

لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

حسام حسن شخصية صعبة.. أحمد بلال: تصريحاتي حول لاسارتي سبب رحيلي عن قناة النادي

فيديوجراف.. ضوابط عودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

محمد عمارة: الأهلي خسر فتحي وإكرامي ولا يتعامل بشكل لائق مع النجوم.. فيديو

أسعار هيونداي 2020 فى مصر

AdvertisementS

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2020

أخبار الفن| محمد رشاد بعد انفصاله عن مي حلمي : الحكاية مينفعش تتحكي.. أول تعليق من هالة صدقي على قضية إنكار نسب أولادها

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد: تذكرنا بإخلاص النبي في بناء الوطن

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

مقطعة في أكياس.. وفاة مأساوية لطفلة بعد تعذيبها واغتصابها

أخبار الرياضة..قلق في الأهلي بسبب رحيل فايلر لـ بيراميدز..موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا..بشرى سارة من مرتضى منصور

الحقوا جددوا عقودهم.. سيف زاهر: بيراميدز يسعى للتعاقد مع 4 من نجوم الأهلي.. فيديو

دعاء السنة الهجرية الجديدة 1442 مكتوب ومستجاب

بعد شائعة الانفصال عن حسن الرداد.. أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد ظهورها في «تؤام روحي»

هدف في الأهلي شرط رحيل مصطفى محمد.. مرتضى منصور لـ طارق محمد ومحمود علاء: عايزين تعدلوا عقودكم تعالوا المكتب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

أسعار هيونداي 2020 فى مصر

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع