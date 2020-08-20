بسبب وقف التنسيق مع قطر.. حماس تهدد إسرائيل بالتصعيد

ذكرت مصادر إسرائيلية لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن إمكانية الدخول في مواجهة عسكرية مع حركة حماس في غزة، أو منظمة حزب الله في لبنان أصبح أمرًا متاحا.





وقالت "يسرائيل هيوم" إن حماس وحزب الله يرتكبان خطأ إستراتيجيا فادحا، لو ظنا أن بمقدورهما استغلال الأزمة السياسية والاقتصادية في إسرائيل.





وتابعت الصحيفة أن حماس تريد استغلال الأزمة السياسية في إسرائيل والتي تدفعها للاهتمام باستمرار الهدوء، لكي تجبر حكومة نتنياهو على مواصلة التنسيق مع قطر بشأن الأموال التي ترسلها إلى القطاع، ليس فقط إلى أواخر عام 2020، ولكن إلى أواخر العام المقبل، مقابل عودة الهدوء.





وأشار العميد المتقاعد "ياعكوف ناجيل"، مستشار الأمن القومي الأسبق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و"جوناثان شينزر"، الخبير والباحث في قضايا الإرهاب الاقتصادي، الذي كان عمل بوزارة الخزانة الأمريكية، أن الفترة الراهنة تشهد عودة ظاهرة البالونات الحارقة على الحدود الجنوبية لإسرائيل؛ ما جلب معه توترا في حياة سكان مستوطنات غلاف غزة.





وأوضحا أن إسرائيل أمام أزمة سياسية يمكنها أن تؤدي إلى انتخابات رابعة، في ضوء الخلافات داخل الائتلاف بشأن الموازنة العامة، إضافة إلى أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية مثل: ارتفاع نسب البطالة إلى 20%، وكل ذلك ينعكس على الجيش الإسرائيلي الذي يأمل أن يطبق خططه الجديدة، وهو أمر لن يتأتى سوى عبر حكومة مستقرة.





وهدد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس بالرد غير المتناسب على إطلاق البالونات الحارقة، واعتبر نتنياهو أن "حكم إطلاق بالون حارق يعادل حكم إطلاق صاروخ من غزة"، دون أن يستبعد العودة لسياسة الاغتيالات المنظمة بحق قادة حماس.





وتابعا أن هناك احتمالا أن تكون سياسة حماس ذات منطق؛ لأن الشغل الشاغل لإسرائيل حاليا هو ملف لبنان وسوريا، أي مواجهة النفوذ الإيراني، لكن الواقع يؤشر على أن حكومة نتنياهو لن تترك حماس تملي عليها قواعد اللعب.