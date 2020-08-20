مدرب حرس الحدود عن الـ100 محترف: من إمتى مشروع طويل الأجل في الرياضة بيتنفذ

علق محمد حليم، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، على إمكانية تفعيل مشروع الـ ١٠٠ محترف خلال الفترة القادمة على مستوى ربوع محافظات الجمهورية.









وقال مدرب حرس الحدود، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "من إمتى في مشروع في مجال الرياضة طويل الأجل واتنفذ كل حد بييجي جديد بينسف اللي عمله اللي قبله".











وأضاف: "أكيد مشروع الـ ١٠٠ محترف مسئولية القائمين على مجال الرياضة سواء وزارة الشباب والرياضة أو اتحاد كرة، والمفترض التنسيق فى ذلك المشروع لإفراز العديد من المحترفين يتم الدفع بهم فى الدوريات الأوروبية على غرار ما جرى مع محمد صلاح ومحمد النني فى أوروبا".









وتابع: "طبعا دي حاجة تحسب ليا إني أكون سبب في تصعيد ناشئ من صفوف فريق حرس الحدود ومن ثم احترافه فى الدوريات الخارجية"، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتلق أى ناشئ أي عروض خارجية من أجل الاحتراف".









وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق مشروع كبير في كرة القدم تحت مسمى "100 موهبة 100 محترف في كرة القدم"، على مستوى جميع محافظات مصر فى عام ٢٠١٨.









ويضم المشروع 4 شرائح للمواليد من عمر 8 إلى 10 أعوام وتسمى مرحلة التعليم، ومن عمر 10 إلى 13 عاما وتسمى مرحلة التدريب، ومن عمر 13 إلى 16 سنة وتسمى مرحلة الاحتراف، ومن عمر 16 إلى 19 عاما وتسمى مرحلة التسويق.









وسيتم اختيار أفضل 12 محافظة من ضمن 27 محافظة، لاختيار أفضل 100 موهبة.