الديكور السينمائي ودوره في إنجاح العمل.. ورشة بمركز الثقافة السينمائية



أقام مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومي للسينما، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة عن الديكور السينمائي، تحت إشراف المهندس شادى عناني، أمس الأربعاء، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.









وتناولت الورشة التعريف بالديكور السينمائي، والدور الأساسي الذي يلعبه في إنجاح العمل سواء فى السينما أو المسرح أو حتى الإعلانات التجارية، إلى جانب إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات الجدد المقبلين على الالتحاق بالمعاهد السينمائية المتخصصة التعرف على بعض الإرشادات العامة للديكور السينمائي، والتنفيذ العملى لما تتم دراسته.









وأشاد المهندس شادى عناني، بالدور الهام الذى يقوم به المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، وأيضا الجهات الداعمة لمثل هذه الورش، خاصة أنها تقدم مجانا للجمهور سواء من الدارسين أو الهواة.







