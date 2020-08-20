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ثقافة

الديكور السينمائي ودوره في إنجاح العمل.. ورشة بمركز الثقافة السينمائية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أقام مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومي للسينما، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة عن الديكور السينمائي، تحت إشراف المهندس شادى عناني، أمس الأربعاء، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.


وتناولت الورشة التعريف بالديكور السينمائي، والدور الأساسي الذي يلعبه في إنجاح العمل سواء فى السينما أو المسرح أو حتى الإعلانات التجارية، إلى جانب إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات الجدد المقبلين على الالتحاق بالمعاهد السينمائية المتخصصة التعرف على بعض الإرشادات العامة للديكور السينمائي، والتنفيذ العملى لما تتم دراسته.


وأشاد المهندس شادى عناني، بالدور الهام الذى يقوم به المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، وأيضا الجهات الداعمة لمثل هذه الورش، خاصة أنها تقدم مجانا للجمهور سواء من الدارسين أو الهواة.


جاء ذلك بحضور الناقد مجدى الشحري، مدير مركز الثقافة السينمائية، الذى رحب فى بداية الورشة بالحضور، وحرص على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة المواطنين، والالتزام بنسبة ٢٥٪ من القوة الاستيعابية للقاعة.
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