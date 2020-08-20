قبل حل الكنيست بـ 4 أيام.. حزب جانتس يبدا التحضير للانتخابات

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية اليوم الخميس أن حزب "كاحوال لافان" بزعامة بيني جانتس بدأ بالتحضير لجولة أخرى من الانتخابات.





، وفي الأسابيع الأخيرة بدأ العمل على جمع الطاقم للحملة الانتخابية وذلك قبل 4 أيام من حل الكنيست الإسرائيلي.





وقال حزب بيني جانتس إنه لا توجد حاليًا قناة تسوية رسمية مع الليكود ووفقًا لمسئولي الحزب ، هناك محادثات ومقترحات أساسية تظهر طوال الوقت ، لكن لا توجد مقترحات تسوية جادة.





وقال مسئول كبير في حزب "كاحوال لافان" لـ "يسرائيل هيوم" إن "الشعور هو أن نتنياهو يريد انتخابات وكاحوال لافان لن يتنازلوا عن ميزانية السنتين وأيضًا فيما يتعلق بتعيين كبار المسؤولين".





أما بالنسبة للمفاوضات بين الليكود وكاحوال لافان ، فقد أكد أن المحادثات العامة تجري طوال الوقت ، لكن "ليس هناك اختراق جاد".





وقال الوزير يزهر شاي بحزب كاحوال لافان في المحكمة العليا: "القضية لم تعد ميزانية سنوية. بالنسبة للانتخاب ، سيجد كل السبل للقيام بذلك ".





ومن بين القضايا الشائكة ايضا هي تعيين كبار المسؤولين ، بمن فيهم المفوض العام للشرطة ، وقال وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا (الليكود) في المحكمة العليا: "لا أعتقد أن تعيين المفوض يجب أن يمر عبر لجنة بحث لا توجد ثقة متبادلة ".





قال وزير العدل آفي نيسنكورن "إذا لم تتم الموافقة على قانون تأجيل الميزانية (يؤجل القرار لمدة 100 يوم) ، فسيتم حل الكنيست تلقائيًا وستذهب إسرائيل إلى الانتخابات الرابعة في غضون عام ونصف.





يشار الى انه تمت المصادقة على القانون فقط في قراءة أولية حتى الآن، وبسبب عدم التوافق ، لم يطرح للتصويت حتى في لجنة المالية.



