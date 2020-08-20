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حوادث

لخلاف على تحميل الركاب.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين سائقي توك توك بسوهاج

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:50 ص
مشاجرة بين سائقي
مشاجرة بين سائقي توك توك بسوهاج
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خالد رياض
تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من السيطرة علي مشاجرة بين سائقي التوك توك أصيب فيها 4 اشخاص بدائرة مركز طهطا.

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تلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، اخطارا بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز، إنتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كلًا من طرف أول "صلاح.ص.ا" 20 عاما سائق توك توك مصابًا بجرح قطعي شبه نافذ بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم.


 " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، "البدري.ع.ا" 18 عاما طالب مصابًا بسحجات بالكتف الايسر والقدم اليمني.

وطرف ثان "محمد.ح.م" 19 عاما سائق توك توك، "وليد.م.ا" 25 عاما عامل مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، الطرفان يقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالضرب بسبب أولوية تحميل الركاب.

تم تحرير المحضر اللازم، ,اخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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