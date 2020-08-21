6 ساعات تحت أشعة الشمس ومعاناة مع الأشواك .. عمال التين الشوكي: بنخرج من الفجر والشغلانة صعبة .. فيديو وصور

خلف أوراق الشجرة العريضة تجدهم يقفون وسط المزارع من بعد أذان الفجر يبدأون فى جمع المحصول سعيا وراء لقمة العيش .. إنهم عمال حصاد التين الشوكى حيث تجدهم داخل المزارع يتنقلون من شجرة لأخرى لجمع المحصول ووضعها داخل أقفاص من الجريد ويتألمون من الشوك ويتحلمون الصعاب من اجل رزق أولادهم.









وقال محمد عزت من قرية الدير بمركز طوخ بمحافظة القليوبية إنه يعمل فى زراعة وتجارة التين الشوكى منذ سنوات طويلة حيث ورثها الجميع أب عن جد داخل قرية الدير وضواحيها.





وأشار إلى أن جمع التين الشوكى يختلف عن حصاد أى محصول آخر لأن الثمرة تحتوى على أشواك تؤلم العمالة التى تقوم بالجمع كما تحتوى الشجرة على أشواك أكثر حدة تتسبب فى إصابة من يقترب منها بجروح قائلا " الشغلانة دى مش اى حد يشتغل فيها".





وتابع أن عمال الحصاد يرتدون قفازات لحمايتهم من شوك التين الذى ينغرس فى كفوفهم بجانب شكائر من البلاستيك يرتدونها لحماية أجسادهم من شوك الشجر مشيرا الى ان قرية الدير بمركز طوخ بمحافظة القليوبية تشتهر بزراعة التين الشوكى التى يتميز بشكله البيضاوى وألوانه الجميلة.





وأضافت أن العمالة تبدأ فى العمل داخل المزرعة منذ الفجر وحتى الساعة التاسعة ويبدأ موسم الجميع منذ منتصف شهر يونيو وحتى شهر نهاية شهر أغسطس مضيفا إن طريقة حصاد أو جمع التين الشوكى صعبة تتم باستخدام ملابس وقفازات فى الايدى ويتم الجمع من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 9 صباحا لأن شوك التين يؤثر أكثر فى وجود الشمس ويعتبر معدوما فى غيابها.





وأكد الحاج محمد الكردى والذى يعمل فى زراعة وتجارة التين الشوكى منذ ما يقرب من 30 عاما ومن اشهر التجار بمركز طوخ ان التين الشوكى محصول التين الشوكى له طبيعة خاصة قائلا " زى الفريك ما يحبش شريك مؤكدا أن أشجاره تثمر بعد عامين من زراعته ثم تتزايد حتى تصل الى حجمها الطبيعى بعد 5 سنوات موضحا أن احتياجات المحصول المائية قليلة حيث تم ريه من 3 - 4 مرات فى العام حسب نوع الأرض.





وقال الكردى فى حديثه لـ " صدى البلد " إن العوامل الجوية وشدة الأمطار التى شهدتها البلاد الفترة الماضية أثرت على الإنتاج بشكل كبير لأن محصول التين الشوكى له برنامج محدد فى الرى وكثرة المياه تؤدى الى تلف المحصول مشيرا الى ان ظروف فيروس كورونا كان لها تأثير أيضا على الإنتاج والمبيعات رغم ان التين لا يوجد به اى مخاطر على الاطلاق منذ جمعه وحتى بيعه موجها رسالة للمواطنين قائلا : " مافيش اى خوف من التين فيتم جمعه بطريقة أمنة وتبقى الثمرة محمية داخل القشرة لحين بيعها".