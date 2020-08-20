مدير تحرير أ ش أ: النظام القطري مجند من الغرب لتدمير الدول العربية "فيديو"

علّق الصحفي محمد مصطفى، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، على توظيف قناة الجزيرة نادي الصحافة الأمريكي لتوجيه حملات ضد مصر، إن النظام القطري يقوم بذلك الدور المريب، لأنه نظام مجند تم تجنيده لتنفيذ مهام أساسية كانت تستند في السابق من خلال الغرب.





وأضاف الصحفي محمد مصطفى، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الحملات السيئة الموجهة إلى مصر، كانت تمارس عن طريق وسائل إعلام غربية في السابق، وذلك لإشاعة الفتن في الدول العربية، ولكن هذه المهمة لم يعد يمكن تحقيقها منذ 25 عامًا، وتم تعديله بتجنيد نظام قطري ليكونوا حاضنة لجماعات إرهابية، وعلى رأسهم الإخوان الإرهابية.





وأشار مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن المجتمع الدولي منقسم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا عدم مصداقية الإعلام الأمريكي في الوقت الحاضر، كما يحدث على شبكة الـ CNN.





وأوضح "مصطفى" أن النظام القطري الحالي هو وليدة جناح من المجتمع المدني المنقسم، وهو الذي يريد تدمير الدول العربية، لتحقيق طموحاته.



