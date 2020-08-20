لتطوير جهاز كشف كورونا.. مذكرة تفاهم بين الإمارات وإسرائيل

وقعت شركة جي 42 للرعاية الصحية بأبوظبي، اتفاقا مبدئيا مع نانوسينت الإسرائيلية لتطوير وتوزيع وتصنيع اختبار يكشف عن كوفيد-19 من خلال فحص الروائح بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للانباء.





وتعتبر مذكرة التفاهم هي الحلقة الأحدث في سلسلة اتفاقات بين شركات إماراتية وإسرائيلية فيما يتعلق بمواجهة وباء كورونا المستجد، وهو الشيء الذي قال كلا البلدين إنه أولوية في بيان مشترك يوم الخميس الماضي لدى إعلانهما عن تطبيع العلاقات الدبلوماسية.





وقالت الوكالة إن الاختبار، والذي يحمل اسم سينتشيك، سيقدم نتائج في غضون 30 إلى 60 ثانية، مضيفة أن جي 42 ستجري خلال الآسابيع القادمة آلاف الاختبارات للجهاز.





وقالت الوكالة "يتميز الجهاز غير الجراحي بقدرته على تقديم النتائج بسرعة، مما يسهم في تحقيق تحول كبير في قطاع التشخيص على مستوى العالم".





وأضاف البيان أن الجهاز يلتقط هواء الزفير ويحلل المركبات العضوية المتطايرة الموجودة باستخدام التعلم الآلي.









ووقعت شركة أبيكس الوطنية للاستثمار الإماراتية على اتفاق تجاري استراتيجي مع مجموعة تيرا الإسرائيلية للتعاون في مجال الأبحاث والتطوير المرتبط بفيروس كورونا، بما في ذلك إنتاج جهاز للاختبار.





وقالت شركة بلوريستم الإسرائيلية يوم الاثنين إنها ستشترك مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في سبيل تطوير علاجات لأمراض منها كوفيد-19.