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رياضة

الأهلي ضد الزمالك .. جمال عبد الحميد يروي لـ"صدى البلد" ذكرياته مع مباريات القمة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:52 ص
جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد
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محمد سمير

أكد جمال عبد الحميد، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن مباراة القمة القادمة ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مباريات الدوري الممتاز السبت المقبل خارج التوقعات ولن يستطيع أحد حسم الفائز بها لتقارب مستوى الفريقين.

 

وعن أصعب قمة خاضها  قال عبد الحميد في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه كانت الأولى له بقميص الأهلي بعدما شارك أساسيا وعمره 20 بنهائي كأس مصر.

 

وأضاف عبدالحميد أن محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي كان على دكة البدلاء، وعندما شاهده يجري عملية الإحماء توقع أن يستبدله هيديكوتى المدير الفني، لكنه فوجئ به يطلبه ويكلفه بتعليمات جديدة بعد نزول الخطيب ليلعب أفضل 20 دقيقة في عمره خلال تلك المباراة .


و عن اغرب طقوس مباريات القمة التي شاهدها في الفريقين قال عبد الحميد ان ما كان يفعله إسماعيل يوسف وأحمد رمزي وحمادة عبد اللطيف كان أغرب شيء يراه في حياته في معسكرات المباريات .

 

وأوضح عبد الحميد أنهم كانوا يتعمدون إحضار الفسيخ والرنجة ليلة المباراة ويظلون يأكلون منها يتألقون فى اللقاء بشكل لافت.


وكشف عبد الحميد عما كان يفعله أبورجيلة أثناء توجه فريق الزمالك إلى الاستاد لخوض مباريات القمة من أجل إخراجنا من حالة التوتر قبل اللقاء.

 

وتابع عبدالحميد أن أبو رجيلة كان يمسك بالميكروفون المتواجد بالأتوبيس ويظل يغنى لمحمد فؤاد وعبد الحليم حافظ، وكنا نغنى وراءه حتى نصل للاستاد، وهو ما جعله يتفوق في كل مباريات الأهلى.

 

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 56 نقطة دون خسارة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم لانسحابه أمام الأحمر في الدور الأول .

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