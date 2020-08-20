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البحر ملوش كبير ..مصري وزوجته الروسية يتطوعان لإنقاذ الغرقى

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:55 ص
مصري وزوجته الروسية
مصري وزوجته الروسية يتطوعان لإنقاذ الغرقى
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قالت إكسانا بتروفا ، متطوعة إنقاذ غرقى ، ومتطوعة فى إنقاذ الغرقى ويقدمان إرشادات السباحة ونزل البحر بشكل أمن ، إن أى إنسان يحتاج إلى المساعدة ستساعدة طالما تستطيع فعل ذلك .

وأضافت  إكسانا بتروفا ، خلال حوارها ببرنامج ، 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، دى أم سى ، أنها تكون سعيدة عندما تمنع أى نوع من الحزن لفراق إنسان .

وأشارت إلأى انها تكون سعيدة جدا عندما يطلب منها أحد طلب المساعدة ، منوهه إلى إنها تعيش فى مصر منذ 10 سنوات مع زوجها المصرى ، مؤكده أن المصريين لطفاء جدًا ويحبون مساعدة الاخرين .

ومن جانبها تابع زوجها كابتن محمد ، أن ابنهما يحب المساهمة فى المساعدة معهم لانقاذ أى حالات غرق فى المياة ،ووجه رسالة  لكل شاب :" رجاءً أنت مبتعرفش تعوم  متعديش الحدود  ".

وأكد كابتن محمد ، أنه غطاس كبير وعروف فى شرم الشيخ وهب والغردقة ، ومع ذلك مازلت اخشى البحر ، متابعا:" البحر ملوش كبير " .
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