البحر ملوش كبير ..مصري وزوجته الروسية يتطوعان لإنقاذ الغرقى

قالت إكسانا بتروفا ، متطوعة إنقاذ غرقى ، ومتطوعة فى إنقاذ الغرقى ويقدمان إرشادات السباحة ونزل البحر بشكل أمن ، إن أى إنسان يحتاج إلى المساعدة ستساعدة طالما تستطيع فعل ذلك .





وأضافت إكسانا بتروفا ، خلال حوارها ببرنامج ، 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، دى أم سى ، أنها تكون سعيدة عندما تمنع أى نوع من الحزن لفراق إنسان .





وأشارت إلأى انها تكون سعيدة جدا عندما يطلب منها أحد طلب المساعدة ، منوهه إلى إنها تعيش فى مصر منذ 10 سنوات مع زوجها المصرى ، مؤكده أن المصريين لطفاء جدًا ويحبون مساعدة الاخرين .





ومن جانبها تابع زوجها كابتن محمد ، أن ابنهما يحب المساهمة فى المساعدة معهم لانقاذ أى حالات غرق فى المياة ،ووجه رسالة لكل شاب :" رجاءً أنت مبتعرفش تعوم متعديش الحدود ".



