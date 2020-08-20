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وكيل وزارة التموين بالدقهلية يؤكد: خفض وزن رغيف الخبز لن يؤثر على جودته.. شاهد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:02 ص
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
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نورهان رأفت
قال السيد محمد دايرة ، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية ، على خلفية زيادة نصيب الفرد في الحصة التموينية للخبز ، إن الدولة لا تكل ولا تمل من توفير الدعم للمواطنين ، موضحا أن استحداث الدولة للقانون، كان يصب في مصلحة المواطن المصري في حصوله على حصته من الخبز بطريقة أدمية .

وأضاف السيد محمد دايرة ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن المواطن له احقية في خمس أرغفة بسعر 5 قروش للرغيف الواحد ، موضحا أن الخلاف الدائم بين أصحاب المخابز ، ووزارة التموين ، كان يتمحور حول سعر إنتاجية رغيف الخبز ، وهو ما ناقشته الوزارة ، وقامت بمعالجته .

وأشار وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، إلى أن الوزارة رفعت تكلفة إنتاجية الخبز لأصحاب المخابز ، مقابل الإنضباط وفقا للقوانين التي وضعتها وزارة التموين .

وتابع : إنخفاض وزن رغيف الخبز ، راجع لزيادة تكلفة الإنتاج في جميع المجالات ، ومن ضمنها الخبز ومكوناته ، والدولة تحرص على استمرار الدعم إلا الأن .

وأكد " دايرة " ، أن خفض وزن رغيف الخبز لن يؤثر على جودة الرغيف ، أو إنتاجية المخابز ، موضحا أن القانون يحفظ حق المواطنين . 
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