وكيل وزارة التموين بالدقهلية يؤكد: خفض وزن رغيف الخبز لن يؤثر على جودته.. شاهد

قال السيد محمد دايرة ، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية ، على خلفية زيادة نصيب الفرد في الحصة التموينية للخبز ، إن الدولة لا تكل ولا تمل من توفير الدعم للمواطنين ، موضحا أن استحداث الدولة للقانون، كان يصب في مصلحة المواطن المصري في حصوله على حصته من الخبز بطريقة أدمية .





وأضاف السيد محمد دايرة ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن المواطن له احقية في خمس أرغفة بسعر 5 قروش للرغيف الواحد ، موضحا أن الخلاف الدائم بين أصحاب المخابز ، ووزارة التموين ، كان يتمحور حول سعر إنتاجية رغيف الخبز ، وهو ما ناقشته الوزارة ، وقامت بمعالجته .





وأشار وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، إلى أن الوزارة رفعت تكلفة إنتاجية الخبز لأصحاب المخابز ، مقابل الإنضباط وفقا للقوانين التي وضعتها وزارة التموين .





وتابع : إنخفاض وزن رغيف الخبز ، راجع لزيادة تكلفة الإنتاج في جميع المجالات ، ومن ضمنها الخبز ومكوناته ، والدولة تحرص على استمرار الدعم إلا الأن .





وأكد " دايرة " ، أن خفض وزن رغيف الخبز لن يؤثر على جودة الرغيف ، أو إنتاجية المخابز ، موضحا أن القانون يحفظ حق المواطنين .