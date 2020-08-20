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تعليم

صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات يوافق على صرف 1500 جنيه لمن ينطبق عليهم القانون.. صور

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:04 ص
صندوق تحسين أحوال
صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات
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نهلة الشربيني
عقد مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية اجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على اهتمامه الشديد بجميع العاملين في الجامعات المصرية، مشيرا إلى أنه يبذل أقصى ما لديه لتوفير الراحة والاستقرار المادي لجميع العاملين، مؤكدا أن الصندوق يسعى لزيادة موارده من أجل توفير مبالغ مالية تسمح بالصرف بشكل مستمر.

وأضاف الوزير أن الصندوق ملك لجميع العاملين، فهو قائم؛ بهدف خدمة جميع الأجيال ولهذا يجب العمل بمبدأ استمرار موارد الصندوق، مشيرا إلى أنه يجب الاعتماد على المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من الجامعات ثم استثمارها لزيادتها.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ماجد نجم بالجامعات التي تقوم بالتوريد للصندوق بشكل منتظم، مشيرا إلى أن أنه من المقرر زيادة موارد الصندوق خلال الفترة القادمة.

ووافق المجلس على صرف مبلغ 1500 جنيه لجميع العاملين بالجامعات ممن تنطبق عليهم القوانين والقواعد المنظمة لذلك. 

واستمع الوزير إلى مقترحات وأراء السادة أعضاء مجلس الصندوق لزيادة موارد صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية، كما أتفق أعضاء المجلس على عقد الاجتماعات بشكل دوري.

صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات يوافق على صرف 1500 جنيه لمن ينطبق عليهم القانون.. صور
صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات يوافق على صرف 1500 جنيه لمن ينطبق عليهم القانون.. صور
صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات يوافق على صرف 1500 جنيه لمن ينطبق عليهم القانون.. صور
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