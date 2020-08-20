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لماذا يبدأ العام الهجري بشهر محرم ..عالم بالأزهر الشريف يجيب..فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور على عبد العظيم ، من علماء الأزهر الشريف ، إن الهجرة النبوية ، أخطر وأهم حدث في التاريخ الأسلامي بأكملة ، وذلم لأنها نقلت الإسلام للعالم أجمع.

وأضاف الدكتور على عبد العظيم ، عبر "ZOOM" ، لبرنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الهجرة النبوية في شهر ربيع، ومع ذلك فإن بداية السنة الهجرية تأتي في محرم، وذلك له أسباب، نظرا لأن المسلمين دائما كانوا يحرصون على التجهيز الكامل للهجرة النبوية من خلال الإعداد الدائم والخاص، وأن سيدنا محمد قام ببيعة العقبة الصغرى والكبري وكلا منهم كانوا في شهر ذي الحجة، وكان يعرض نفسه دائم للدعوة أمام الحجاج لدعوتهم للإسلام.

وأشار "عبدالعظيم"، إلى أن رسول الله كان يرسل مصعب أبن عمير للدعوة إلى الإسلام خلال موسم الحج ،وكان المسلمون يرجعون فيما يقرب من 12رجلا دخلوا للإسلام ، ومن ثم 70 رجلا في العام الذي بعده، وبالتالي أراد المسلمون أن يؤرخوا الهجرة بأول هلال بعد ذي الحجة، وهو شهر المحرم.

وأوضح "عبد العظيم " ، أن الهجرة كانت لأن الإسلام ديني عالمي وليس محلي، ومن أهميتها فك الخناق الذي كان يعانيه المسلمين في مكة المكرمة.

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