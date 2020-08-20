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ديني

لديّ مزرعة فاكهة وأستعد حاليًا لجني المحصول فهل عليها زكاة؟ البحوث الإسلامية يجيب

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:09 ص
لدي مزرعة فاكهة واستعد
لدي مزرعة فاكهة واستعد حاليًا لجني المحصول فهل عليها زكاة؟
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يارا زكريا

تلقت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤال يقول صحابه: « لدي مزرعة بها أشجار فاكهة واستعد حاليًا لجني المحصول فهل علي فيها زكاة؟».


وأجابت « لجنة الفتوى» قائلةً: « أن الفقهاء اختلفوافى وجوب الزكاة فى الفواكه والخضروات، والراجح المفتى به هو وجوب الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض قلَّ أو كثر من غير اعتبار نصاب وحول.


 وأوضحت فتوى البحوث بالأزهر أن هذا هو مذهب الحنفية والظاهرية وقول ابن عباس ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي  وابن العربي من المالكية ونسبه إلى ابن الماجشون من المالكية فى أصول الثمار.


وأضافت أن من أدلتهم:  قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ }، [ البقرة/276]، مشيرةً إلى أنه لم يتم تفصل بين الخضروات والفواكه وبين غيرهما وبين القليل والكثير.


واستشهدت بقوله – تعالى-: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا  إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ). [ الأنعام/141].


وتابعت أن هذا نص في وجوب الحق في جميع المذكور في الآية، فكان على عمومه فى قليله وكثيره، قال ابن العربى من المالكية: وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَجَعَلَ الْآيَةَ مِرْآتَهُ فَأَبْصَرَ الْحَقَّ.


واستدلت بقوله - صلى الله عليه وسلم-: (ِفيمَا سَقَتِ الْسَمَاءُ ففيه الْعُشْرُ) [ أخرجه أحمد رقم 1240]، وهو عام في القليل والكثير رواه على ومعاذ، ومجاهد وأبو هريرة وابن عمر وبشير بن سعد وأنس -رضي الله عنهما- وَلِأَنَّ لِلزَّكَاةِ شَرْطَيْنِ الْحَوْلُ، وَالنِّصَابُ فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْحَوْلُ فِي الثِّمَارِ مُعْتَبَرًا لَمْ يَكُنِ النِّصَابُ فيها معتبرًا. (التجريد للقدورى, 3/ 2165, المحلى بالآثار (4/ 17)، الحاوي الكبير (3/ 210). فتح الباري لابن حجر (3/ 350).


ونبهت أنه بناء على ذلك: ترى اللجنة وجوب الزكاة فى الخضروات والفواكه قلت أو كثرت، ولعل فى ذلك تبرئة للذمة ومراعاة لحق المساكين، ومن المعلوم أن الزكاة نماء وبركة لصاحبها، ولا يتصور أن يبلغ أصحابها مصاف الأغنياء ثم لا يلتفت لأخذ الزكاة منهم مما يخالف مقاصد الشريعة الغراء فى تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، قَالَ ابن الْعَرَبِيِّ -رحمه الله-: أَقْوَى الْمَذَاهِبِ وَأَحْوَطُهَا لِلْمَسَاكِينِ وأولاها قيَاما بشكر النِّعْمَة، مَذْهَب أبي حنيفَة دَلِيلًا، وَعَلِيهِ يدل عُمُوم الْآيَة والْحَدِيث.


واختتمت أن مقدار هذه الزكاة نصف العشر للأرض التى تسقى بالمؤنة والكُلفة، والعشر لما كانت تسقى بالأنهار والأمطار من غير كُلفة ومؤنة، لما روى البخاري عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما- عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ )، كما نقل الإجماع غير واحد من العلماء مابن عبدالبر وابن بطال والنووى -رحمهم الله أجمعين-.


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