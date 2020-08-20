للاطمئنان على سير العمل.. محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بمركز القوصية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة القوصية والمخصص لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء وذلك لمتابعة سير العمل ومدى تقديم الخدمة للمواطنين وتطبيق القرارات والتعليمات الخاصة في هذا الشأن .





وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 سبتمبر المقبل مؤكدًا على استقبال الطلبات على مدار الاسبوع حتى في العطلات الرسمية وأيام الجمعة والسبت واعتبارها أيام عمل عادية وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020.





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كان في استقباله هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ونائبها وعدد من مساعدي رئيس المركز ومدير المركز التكنولوجي.





حيث التقى محافظ أسيوط العاملين في المركز التكنولوجي بالقوصية وتحاور معهم واستمع لاستفساراتهم ومطالبهم مصدرًا تعليماته بتقديم تسهيلات وتيسيرات أكثر للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح واعطاء فرصة لجميع المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم وتقديم الطلبات والأوراق اللازمة لذلك على أن يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة .





وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح وفقًا للاشتراطات القانونية لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة موضحًا أن مد فترة سداد جدية التصالح حتى 15سبتمبر المقبل فرصة كبيرة للمواطنين وفي صالح المتكاسلين منهم لتقديم طلباتهم وسداد 25% جدية تصالح في تلك الفترة المحددة وقبل اغلاق الباب أمامهم نهائيًا والبدء في تنفيذ حملات الإزالة لغير الجادين منهم في إجراء التصالح عن تلك المخالفات لافتًا إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة لن يتقاعس أو يتخاذل في إزالة المخالفات والتعديات وفقًا للقانون مهما كانت.





وقد جدد المحافظ مناشدته للمواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة .



