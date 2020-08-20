هاني الناظر: «القبلات» تنقل 15 مرضًا تنفسيًا وجلديًا.. شاهد

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقاً، إن انخفاض نسبة وفيات فيروس كورونا يُعد إنجازًا كبيرًا جدًا بالنسبة لمصر وذلك بفضل جهود الدولة والشعب في اتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن فيروس كورونا لم يختفِ ومازال الخطر موجودًا.





وأضاف هاني الناظر، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن مصر لم تصل إلى الآن للموجة الثانية لفيروس كورونا.





وأشار رئيس القومي للبحوث سابقًا، إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية أكثر من السابق وذلك للتخلص من الوباء بأسرع وقت.





وأوضح "الناظر" أن جميع التقارير العلمية أكدت أن الكمامة هي خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس كورونا، وأكثر طرق الوقاية.





وتابع: عادة "البوس" عند المصريين لا تنقل الكورونا فقط بل تنقل أكثر من 15 مرضًا بين أمراض جلدية وتنفسية، موضحًا أن "البوس" من أخطر العادات التي تنقل الفيروس.