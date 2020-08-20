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الدفاع التركية تنشر فيديو لضربات جوية نفذتها شمالي العراق.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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آيات أحمد
نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مشاهد مصورة، قالت إنها لضربات جوية نفذتها طائراتها ضد أهداف تابعة لعناصر من حزب العمال الكردستاني بشمالي العراق.

وعرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات مصورة للضربات الجوية للقوات التركية التى نفذتها فى العراق.

وقالت الدفاع التركية، في حسابها على "تويتر"، إنه "تم تحييد أربعة إرهابيين آخرين من حزب العمال الكردستاني، جرى رصدهم بواسطة أجهزة الاستطلاع والمراقبة في الجزء الشمالي من العراق".

وأكدت الدفاع التركية في بيانها على الاستمرار بعملياتنا العسكرية "حتى يتم تحييد آخر إرهابي".
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