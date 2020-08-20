احذر.. استمرار ظهور هذه الأعراض لمدة 12 ساعة يعرضك للإصابة بـ كورونا.. تفاصيل

قال الدكتور حسام حسنى ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن أهم الأعراض التى عند ظهورها تستدعى الذهاب للطبيب ومنها الإسهال، وضيق التنفس، وارتفاع درجة الحرارة، وتكسير الجسم، وذلك للتأكد من الإصابة ب فيروس كورونا من عدمه.









وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية mbc مصر، أنه فى حالة عدم استجابة الجسم للأدوية التقليدية للعلاج من هذه الأعراض خلال 12 : 24 ساعة، فلابد فى هذه الحالة التوجه للطبيب فى أسرع وقت ممكن.









وأضاف أن الطبيب فى حالة ظهور أى أعراض عليه أن يقوم بحزمة من الفحوصات للتأكد من الاشتباه بفيروس كورونا أو الإصابة فعليا بالفيروس.









وتابع أن المسحة الطبية ليست مطلوبة على الأعراض فقط، ولكن تطلب فقط عند عمل الأشعة المقطعية وظهور علامات الإصابة بفيروس كورونا.