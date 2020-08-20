زوجي يتحدث مع الفتيات ولا أستطيع مسامحته.. ماذا أفعل؟

اكتشفت أن زوجي يتحدث مع فتيات، وندم على ما فعل، ولكن لا أستطيع أن أسامحه؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ علي أحمد رأفت، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة "صدى البلد".





وأجاب "رأفت" قائلًا: إن الرجل لا يجوز له التحدث مع امرأة لا تحل له إلا فى حدود الشرع، خاصة إذا كان الحديث يتدرج إلى أمور لا يجوز التحدّث فيها، أما اذا كان التحدث فى أمور العمل فلا حرج فى ذلك.





وتابع: طالما أنه ندم وتاب إلى الله فعليك ان تسامحيه وتفتحي صفحة جديدة بينكما، لأن الشراكة الزوجية قائمة على أساس الرحمة والمودة والتعاون، وهذا التعاون بين الزوجين يكون بمساعدة أحدهما للآخر على الطاعة والعفة وغض البصر، فسامحيه وخذي بيده و قفي بجانبه حتى لا يعود لهذا الطريق.