أحمد شيخو يكتب: حتمية التحالف لإسقاطه

لو استعرضنا خارطة الاحتلال والتوسع التركي الأردوغاني الحالي في المنطقة من شمال سوريا إلى شمال العراق، وكذلك من قطر إلى الصومال مرورًا باليمن، ومن إدلب ومحاولات التمدد في لبنان إلى السواحل القبرصية واليونانية وصولًا إلى مصراتة الليبية ومنها إلى أفريقيا، ومن دول البلقان إلى أذربيجان وكشمير في باكستان والهند، مهددًا الأمن القومي العربي، وكذلك الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم لما لهذا التمدد وأدواته في كل هذه الجغرافيات من تأثير على مجمل استقرار المنطقة والعالم.





نلاحظ من ما ذكر أن تشكيل الطوق والحصار على أغلب البلدان والشعوب العربية بدأت تظهر ملامحه بوضوح بالإضافة إلى تغلغله ونفاذه إلى بعض المجتمعات العربية والدول، وخصوصًا نتيجة استخدامه حركات الإسلام السياسي أو السلطوي والذين لا يملكون أي انتماء لأرضهم ولشعبهم ولمجتمعاتهم بل فقط ارتباطهم بالمرشد والخليفة الذي يتجسد الآن لهم في شخص أردوغان وبشكل يرضي رغباتهم المتكون من تشرب الفكر المتشوه والمتطرف والمتشدد.





تعلم الترك من عملهم كجنود تحت الطلب أو كمرتزقة لدى العرب في أيام الدولة العباسية، وكذلك لدى الكرد عند نجم الدين أيوب، أيام الدولة الأيوبية، وبعد زمن قلبوا الآية والمفهوم والأدوار على رأس كل شعوب المنطقة وأوجدوا ما سمي "جيش الانكشاريين" المكون بإلإكراه والخطف من جميع أطفال وشباب الأمم التي كانوا يحتلونها وكان هذا الجيش هو سوط السلطان وسيفه وهو العماد والركيزة الأساسية لاحتلال المنطقة واستباحة حرمة شعوبها والتغول في دمهم.





لعل لدى الذاكرة العربية ما فعله العثمانيون وانكشاريوهم وأن وجودهم حوالي 400 سنة وهم لم يعمروا أو ينتجوا أو يساهموا بشيء، لكن ما نود ذكره أنه بعد انحسار العثمانيين في جغرافية تركيا الحالية، خصوصًا بعد عام 1923 وحتى الآن لدى تركيا سياسات وممارسات ما هو أخطر بكثير جدًا من العهد العثماني وتجاوزاته، ومنها يتمثل في التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي لتتريك المناطق والشعوب التي تستهدفها لكل ما هو غير تركي أو حتى تركي وغير متوافق مع سياسات السلطة والدولة.





1_ منظومة العلاقات التركية مع القوى الفاعلة في مراكز القوى العالمية أو من الأصح تسميتها بالدور الوظيفي للجغرافية وللدولة التركية وسلطاتها، من بداية جعل الأتحاد والترقي ينقلبون على السلطان عبد الحميد في 24 حزيران 1908 ويمسكون بالحكم وصولًا إلى إدخال تركيا في منظومة الناتو عام 1952 وجعل امتداد القوى العميقة للناتو في تركيا هي صاحبة السلطة الفعلية المستترة، لتمكين بنى وأسس النظام العالمي المهيمن، هذا الدور الذي لم يفهمه ويدركه ويستوعبه حتى الأن من يحاول منع تمدد تركيا بالاعتماد فقط على ما يسمى المؤسسات الأممية والأطر العالمية والشرعيات الناتجة من الحربين العالميتين الأولى والثانية.





2_ربما ما تم تصديره لشعوب المنطقة لتقسميهم وإضعافهم وللتحكم بمصائرهم وحياتهم من الأفكار الجاهزة والاستشراقية التي تفسر المنطقة وحياة شعوبها برؤية عميلة تخدم أجندتهم وبعيدة عن ثقافتنا وتاريخنا وعيشنا المشترك، وكان الفكر القومي الفاشي الذي جعلنا نقدس ونموت من أجل ما أوجده الاستعمار للتحكم فينا وهي إنشاء العشرات من الدول القوموية (استعمال القومية كوسيلة لإستعباد القوميات الأخرى ورؤية قومية صاحبة السلطة هي الوحيدة العليا التي لها حق الحياة) النمطية الأحادية التي تعتمد على قومية واحدة وتقضي على الأخريين وتبيدهم لمجرد الاختلاف في العرق أواللغة أو الدين أو المذهب مثلما فعلت تركيا وتفعل حتى الآن بشعوب المنطقة ومنها الشعب الكردي وكذالك بالشعوب العربية في السنوات الأخيرة.





3_ كيف نقيم وننظر للمعارضة التركية وأحزابها وخصوصًا أن أغلب هذه الأحزاب هي تكمل أدوار بعضها سواءً في المعارضة أو عندما تكون في السلطة وبالأخص حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية التركية وحزب الخير وحزب العدالة والتنمية أما ماتم تشكيله من انشقاق بعض الشخصيات من حزب العدالة والتنمية مثل حزب المستقبل لأحمد داود اوغلو أو حزب الديمقراطية والتقدم لعلي باباجان فإنهم من نفس مدرسة أردوغان وفتح الله غولن ربما يضعفون حزب العدالة والتنمية لكنهم تشكلوا لسد الطريق أمام الأنضمام إلى الحزب الوحيد الذي يتواجد في البرلمان ويخالف كل سياسات أردوغان ضد الشعوب والمنطقة العربية وهوحزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية، وكلهم ما عدا حزب الشعوب الديمقراطي، يوافقون على كل سياسات أردوغان الخارجية وهم أعطوا الأذن للجيش التركي بالتواجد خارج الحدود واحتلال أراضي الدول العربية.











فلذلك التغني وعرض مسرحيات الأحزاب التركية لن تجدي نفعًا وبديل أردوغان والنظام التركي لا يحقق الاستقرار من أحزاب الدولة بل تحقيق الديمقراطية في تركيا حسب مشروع حزب الشعوب الديمقراطي هو الذي يخلص تركيا وكل المنطقة والعالم من ظهور نماذج مثل أردوغان يقفزون للخارج بسبب أزماتهم الداخلية الاقتصادية والسياسية والبنيوية.







4_ إن السلطة التركية الحالية ورغم كل خدماتها للنظام العالمي وبعد أن أصبحت بسلوكياتها وبتمددها وبأدواتها الإرهابية وبذهنيتها خطرًا على كل شعوب المنطقة وحتى ربما خطرًا بعد أن تنتهي دورها، على مصالح القوى المركزية في النظام العالمي، وسيتم التخلص منها، لكن في هذه الحالة أن السلطات التركية وخصوصًا حزب العدالة والتنمية لن يفهم سوى لغة القوة الصلبة وليس لغة تقديم التنازلات له لتجنب ضرره، بعد أن تملكها شعور العظمة والجبروت والطغيان المزيف وسيسهلون لها وسيجعلونها تعتدي وتحتل المنطقة إلا أن تتوحد وتتحالف المنطقة ضده وكلما تأخرت شعوب ودول المنطقة والإقليم سيزداد ضرره وإيذائه وتوسعه.





ولن تقوم كل القوى العالمية من أمريكا وروسيا والصين والأتحاد الأوربي بتحمل تكلفة إسقاطه دمًا ومالًا بل سيحملونه لشعوب المنطقة، خصوصًا للقوى التي هي في صراع وقتال مع الدولة التركية.





٥_ من الأهمية فهم واستيعاب المقاومة التي يبديه الشعب الكردي منذ أربعين السنة الأخيرة بريادة حركة حرية الشعب الكردستاني ضد سياسات الإنكار والإمحاء للدولة التركية، خصوصًا تلك التي تجريها حاليًا قوات الكريلا (قوات الدفاع الشعبي) في جبال حفتانين على الحدود التركية العراقية ضد الجيش التركي، حيث إنها في حقيقتها هي بالنيابة عن كل شعوب المنطقة وخصوصًا الشعب العربي، نظرًا لوقوع الجغرافية الكردية بين الجغرافية العربية والتركية وكذالك الإيرانية من شمال الخليج ومن أكبتان (عاصمة الفيدرالية الميدية الكردية 612 ق. م_655 ق. م) أوهمدان الحالية وكرمنشان من بداية جبال زاغروس وصولًا إلى لواء إسكندرون عل البحر الأبيض المتوسط في بداية جبال طوروس، وهذا ما جعل الكرد وعلى مر التاريخ وخصوصًا العهود الإسلامية درع المنطقة العربية في المشرق العربي وبداية الأمن القومي العربي بشقيه المشرقي والمغربي حيث أن التهديدات أغلبها كانت من الشرق مثل الهكسوس و المغول والتتار والعثمانيين وغيرهم.





من المهم معرفة وفهم خمسة نقاط عند الحديث عن تركيا:إن أغلب التحالفات التاريخية كان سببها الاحتياجات الأمنية والتهديدات الوجودية كعناصر بارزة ولعل ماتشهده منطقتنا من التهديات التركية الحالية يتحتم علينا كقوى فاعلة وكشعوب ودول أن نتحالف ونقول نعم للسلام والأمن والاستقرار والبناء ولا لتحالف الإرهاب والفوضى والقتل والنهب والتطهير العرقي المشكل من تركيا وقطر وبعض المنتفعين والمتواطئين معهم ومن التنظيمات الأرهابية من الإخوان وداعش والقاعدة وغيرهم، وما نحتاجه لإنجاز هذا العمل وخلاص منطقتنا وشعوبنا سوى الوعي وامتلاك الذهنية الديمقراطية والإرادة الحرة وقليل من الشرف والأخلاق.