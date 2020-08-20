AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وسيلة جديدة لاكتشاف الآثار الغارقة من خلال الروبوتات.. شاهد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:45 م
روبورتات
روبورتات
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور أحمد الشناوي، نائب مدير مركز المعلوماتية الإقليمي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، على خلفية اكتشاف آثار غارقة من خلال الروبوتات ، إن تكنولوجيا الآثار البحرية بدأت في مصر منذ عام 2011، موضحًا أن مصر كانت تشارك بفرق دولية، موضحًا أن المشكلة كلها كانت تكمن في جودة الروبوتات .

وأضاف الدكتور أحمد الشناوي،عبر سكايب ، لبرنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ،أنه في أخر 4 أعوام أسبحت مصر تتصدر أوائل الدول في هذا المجال .

وأشار نائب مدير مركز المعلوماتية الإقليمي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن التكنولوجيا بمصر عالية جدا ، خاصة لدى طلاب الجماعات ، وبالتالي تم تدشين حاملة مصرية لاكتشاف الآثار الغارقة في الغردقة ، عن طريق الروبوتات .

وأوضح "الشناوي" ، أن تكنولوجيا الروبوتات معقدة ، وتربط أكثر من مجال هندسي ، موضحا أن بنك مصر منح الأكاديمية 1.5 مليون جنية ، منذ عام لدعم الفكرة .

ولفت " الشناوي" ، إلى أنه تم الإعلان عن مسابقة ، تتم إما أون لاين أو من داخل المساهمين من داخل البحار ، وتشارك بها الإمارات وتونس .




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الرقابة المالية: متفائل بقدرة مصر على عبور أزمة جائحة كورونا

إطلاق أول تحد تقني إقليمي في مجال الروبوتات والتكنولوجيات البحرية في مصر

الإدارة البيو اقتصادية لاستغلال المصايد البحرية.. في ورشة عمل بجامعة العريش

بروتوكول تعاون لإنشاء مركز للإبداع وريادة الأعمال بجامعة القاهرة

بدء برنامج "الدراسات العليا" فى كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ترشيحاتنا

انيس البدري علي رادار الزمالك

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

انفجار مرفأ بيروت.. تقارير استخباراتية غربية تكشف تسليم إيران شحنات ضخمة من نترات الأمونيوم إلى حزب الله

خاصة بمشتريات الجهات الإدارية.. «المالية» تحدد ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة

رئيس لجنة مكافحة كورونا: متوقع أن نصل قريبأ لصفر وفيات.. فيديو

AdvertisementS

أول مباراة يشارك فيها رمضان صبحي بقميص بيراميدز محليا وأفريقيا.. محمد فضل الله يجيب

الخط الأحمر.. ماذا فعلت مصر في أردوغان خلال 60 يوما في ليبيا

قلق مصري بشأن الأمن القومي.. السفير الروسي في القاهرة يكشف حقيقة وجود قوات لموسكو في ليبيا

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

السيسي يستقبل قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

حاولوا خلع ملابس فتاة تحت تهديد السلاح في الشارع.. 5 أشخاص يعتدون على سيدة وشقيقها وابنتها ببنها

سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2020

احذر.. استمرار ظهور هذه الأعراض لمدة 12 ساعة يعرضك للإصابة بـ كورونا.. تفاصيل

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

مأساة.. مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق شقتهم بدار السلام

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. صور دينا الشربيني برفقة عمرو دياب

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون وتبادل الخبرات.. صور

بنفس القميص.. هنا الزاهد وهبة مجدي ورامي صبري يثيرون الجدل.. شاهد