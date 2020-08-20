وسيلة جديدة لاكتشاف الآثار الغارقة من خلال الروبوتات.. شاهد

قال الدكتور أحمد الشناوي، نائب مدير مركز المعلوماتية الإقليمي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، على خلفية اكتشاف آثار غارقة من خلال الروبوتات ، إن تكنولوجيا الآثار البحرية بدأت في مصر منذ عام 2011، موضحًا أن مصر كانت تشارك بفرق دولية، موضحًا أن المشكلة كلها كانت تكمن في جودة الروبوتات





وأضاف الدكتور أحمد الشناوي،عبر سكايب ، لبرنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ،أنه في أخر 4 أعوام أسبحت مصر تتصدر أوائل الدول في هذا المجال .





وأشار نائب مدير مركز المعلوماتية الإقليمي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن التكنولوجيا بمصر عالية جدا ، خاصة لدى طلاب الجماعات ، وبالتالي تم تدشين حاملة مصرية لاكتشاف الآثار الغارقة في الغردقة ، عن طريق الروبوتات .





وأوضح "الشناوي" ، أن تكنولوجيا الروبوتات معقدة ، وتربط أكثر من مجال هندسي ، موضحا أن بنك مصر منح الأكاديمية 1.5 مليون جنية ، منذ عام لدعم الفكرة .





ولفت " الشناوي" ، إلى أنه تم الإعلان عن مسابقة ، تتم إما أون لاين أو من داخل المساهمين من داخل البحار ، وتشارك بها الإمارات وتونس .















