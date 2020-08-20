وكيل زراعة الغربية: حملات توعوية للاستخدام الآمن للمبيدات

أكد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، إن قسم الرقابة علي المبيدات وقسم الرقابة علي الاسمده يقومان بمجهود كبير للتوعية بالاستخدام الآمن للمبيدات والتصدي للمغشوش منها، لكن هناك بعض التحديات التي تواجهها لإحكام السيطرة على المبيدات المغشوشة والتداول غير الآمن .





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كما شدد وكيل وزارة الزراعة بالغربية علي المرور بصفة دورية ودائمة علي محال بيع المبيدات والاسمده والمصانع المنتجة للاسمده بدائرة المحافظه وسحب عينات لتحليلها بمعامل البحوث بوزارة الزراعةلمعرفة مدي مطابقتها للمواصفات من عدمة .





ووجه وكيل وزارة الزراعية بتكثيف الحملات المشتركة مع شرطة المسطحات المائية ومباحث التموين بالغربية لضبط المخالفين لقانون الزراعة رقم 53لسنة 1966والقرار الوزاري رقم 974لسنة 2017‘والقرار الوزاري رقم 1445لسنة 2003 م بشأن النفايات الخطرة والمادة 29و38من قانون البيئة رقم 4لسنة 1994ومادة 1و2من قانون قمع الغش والتدليس .





أشار المهندس ابراهيم الصباح رئيس قسم الرقابه علي المبيدت انه تم المرور علي 17محل مبيدات خلال الفترة من 20يوليو الماضي وحتي تاريخة وقد تبين بالفحص ان هناك 8محال مرخصة و4بدون ترخيص و5محال تحت التجديد .





كما ضبط 310عبوة مبيدات بمركزي قطور وكفرالزيات وتم التحفظ عليها وهي مابين مبيدات منتهية الصلاحية ومبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة وتم تحرير محاضر للمخالفين وذلك بالتعاون مع مديرية التموين بالغربية ومباحث التموين .





أضاف محسن فتحي رئيس قسم الرقابة علي الاسمدة انه تم استخراج 14ترخيص للاتجار في الاسمده الورقيه والمخصبات الزراعيةخلال الفترة المذكورة .





كما ضبط 13مخالفة وتحرير محاضر لعدد7تجار اسمدة لانتهاء الصلاحية وعدد6محاضر لمحال اسمده غير مرخصه وبالمرور علي عدد54محل تجاري ومخازن لبيع الاسمدة تبين وجود عدد35محل مرخص وعدد10محال بدون ترخيص وتحت الترخيص عدد 9 محلات .