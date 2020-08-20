تعليق مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

أكد هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الالماني أن قليل من الحظ وكفاءة مهاجمه سيرجي جنتابري وراء فوزه باللقاء أمام فريق ليون الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دورى ابطال اوروبا .





وأضاف فليك في تصريحاته : الجميع كان يعلم ان المباراة كانت صعبة وعصيبة إلا ان الحظ ساعدنا في البداية بتسجيل جنابري هدفين في وقت مبكر من المباراة.





وأكمل : في البداية حينما نجح جنابري في تسجيل الهدف الاول من مهارته الشخصية ولمسته الرائعه اراح اعصاب الفريق وأكملنا المباراة بسهوله .





وأختتم المدير الفني لبايرن ميونخ تصريحاته قائلا : جنابري اقترب من الوصول الي أعلي مستوي خصوصا مع تطورت خلال السنوات الماضية ونجح في تسجيل 9 أهداف خلال تسع مباريات .



