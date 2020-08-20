الزراعة: ضبط 15 طن أسمدة ومخصبات زراعية غير صالحة بمحافظة المنوفية

أكد المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة في المنوفية انه استمرارا لضربات الموجعة للمخالفين.





وقامت مديرية الزراعة بالمنوفية ومن خلال الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية وبالاشتراك مع الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة بضبط كمية من الاسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشه و غير المسجلة بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية فى مصنع للكيماويات والمخصبات الزراعية غير مرخص بالمنطقة الصناعية بقويسنا وتقدر هذه المضبوطات بحوالى (١٥)طنا، وتم التحفظ على المضبوطات وأدوات التعبئة المستخدمة.



