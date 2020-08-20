وسط شكاوى من الزحام.. سوق الخميس يتحدى كورونا في كفر الشيخ "فيديو"

بالرغم من التصريحات المتكررة للمسؤولين في محافظة كفر الشيخ، عن التصدي للأسواق الأسبوعية والموسمية ومنعها حفاظًا على صحة المواطنين؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، إلا أن الواقع مغاير لذلك تمامًا.





يشكو أهالي غرب مدينة كفر الشيخ، من إقامة السوق الأسبوعية - سوق الخميس - الذي يشهد ازدحامًا بين المواطنين على مرأى ومسمع للمسئولين، دون منع إقامة السوق، والاكتفاء بالتصريحات الوردية فقط.





يقول، محمد جمعة، الأمين العام المساعد السابق لجامعة كفر الشيخ، ومن أبناء غرب مدينة كفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، نشكو نحن سكان منطقة غرب مدينة كفر الشيخ، من إقامة السوق الأسبوعية بجوار سكة روينة، وأمام مدارس هدى شعراوي، والصنايع، وسيدي طلحة، والسادات، دون الالتزام بالقرارات الحكومية التي تحظر ذلك.





وأضاف، تقدمنا بشكاوى أكثر من مرة لمسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وديوان عام المحافظة، لإلغاء إقامة هذا السوق حفاظًا على صحة الأهالي، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنه لا أحد من المسئولين استجاب لنا.





وناشد الأهالي، المسئولين، في محافظة كفر الشيخ، والجهات الأمنية بالتصدى لإقامة السوق الأسبوعية، وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع وحظر إقامة الأسواق، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة النتشار فيروس كورونا المستجد.



